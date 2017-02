El Reus La Fira passa a la semifinal amb un gol d'or

El Reus Deportiu La Fira necessita un gol d'or per derrotar el Reicomsa Alcobendas i arribar a la semifinal de la copa. Els roig-i-negres pateixen per superar al conjunt amfitrió, que els hi planta cara i sap anivellar dos cops un marcador advers. El Reus comença bé el partit i en la primera meitat es distancia fins a un 4-1 que semblava que encarrilava la seva classificació. Un gol a dos segons del descans dels amfitrions torna a donar vida als madrilenys, que en l'inici de la segona meitat sabem empatar (4-4). La reacció del Reus és immediata i mostrant novament el seu poder golejador es tornen a avançar en el marcador (6-4). L'Alcobendas es cap moment es dona per vençut i amb el suport del seu públic torna a empatar el partit, 6-6, a falta de nou minuts. En el tram final del partit el Reus disposa d'alguna ocasió però és el conjunt madrileny el que les te més clares per aconseguir la victòria i la classificació al disposar de dues faltes directes que no aprofita. En la pròrroga Matías Platero troba l'inspiració i al marcar el 7-6 classifica al reus per a la semifinal. El Reus es jugarà demà amb el Vic la classificació per la gran final.