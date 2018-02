El Girona, en estat de gràcia

El Citylift Girona viu en un estat de gràcia perpetu i ahir va remuntar el vol contra el Caldes, que li va plantejar un partit complicat amb un 0-2 en els primers deu minuts. L’equip de Ramon Benito va saber gestionar l’ansietat i va completar una gran remuntada que li permet eixamplar la ratxa –set partits sense perdre– i afermar-se en el quart lloc de l’OK Lliga. Garcia, abans de la mitja part, i David Gelmà, amb dos gols consecutius que van trencar els visitants, van situar al davant els locals. Pelicano va consolidar l’avantatge.

Rovira va sorprendre aprofitant una bola penjada dins del quadre quan tan sols s’havien consumit 28 segons. Una galleda d’aigua freda per als de Ramon Benito. Una blava a Palazón en el minut 10 va permetre al Caldes marcar el segon quan Pol Galbas va superar Llaverola en la falta directa (0-2). Ramon Benito, lògicament, va demanar temps mort. El Girona va reaccionar en una ràpida triangulació coronada per Manel Garcia en el minut 14 (1-2). En el minut 20, els àrbitres van sancionar el visitant Rovira amb un blava, però Campor va aturar el llançament directe de Pelicano. De fet, Campor va salvar el Caldes en el tram final del primer període quan el Girona va accelerar.

David Gelmà va restablir la igualtat amb tot un món per davant guanyant l’esquena al seu marcador (2-2) en un tram en què el partit es va trencar. Ell mateix va aprofitar un error del porter del Caldes per situar per primer cop el seu equip al davant (3-2). Per acabar d’accentuar l’èxtasi del públic local, Llaverola, molt segur, va aturar la falta directa al visitant Galbas –10a d’equip–. A més, un cacau marca de la casa de Pelicano va acabar d’aclarir el partit (4-2) per als gironins, quan faltaven 18 segons per al final. Palau va llançar un penal però no el va transformar.