Amb denominació d’origen

A més dels mediàtics Raül Marín (Reus) i Jordi Adroher (Benfica), golejadors empedreïts de l’OK Lliga i la primera divisió portuguesa, respectivament, i vigents campions del món, hi ha un bon grapat de jugadors catalans que deixen el seu segell golejador en la resta de lligues europees. De fet, Marc Julià (Bassano) ha estat el pitxitxi de la lliga regular italiana i Toni Seró és el màxim artiller en la màxima categoria francesa.

Marín ha marcat 44 gols en 23 partits i va pel camí d’establir un nou rècord en l’OK Lliga si manté la seva mitjana. El sostre històric el té l’argentí del Barça Pablo Álvarez, amb 56 gols en la temporada 2013/2014. Adroher és el quart millor golejador de la lliga portuguesa amb 27 gols en divuit jornades i va liderar la classificació durant moltes fases de la primera volta, foradant la porteria contrària en les dotze primeres jornades.

L’olotí de 23 anys Marc Julià (Bassano) ha estat, empatat a 50 gols amb el veterà Massimo Tataranni (Valdagno), el màxim golejador de la fase regular de la lliga italiana, que consta de 26 jornades: 1,92 gols per partit. El seu equip és un dels vuit classificat per jugar el play-off de quarts. Julià, que va passar per les categories inferiors del Barça i va debutar en el primer equip, també va jugar al Noia cedit pels blaugrana en l’OK Lliga i va militar al Manlleu abans de recalar a Itàlia en el curs 2016/2017. El garrotxí, que va ser una peça fonamental en el títol de la CERS conquerit el 2014 pel club sadurninenc, tornarà a l’OK Lliga el curs vinent per jugar al Reus.

A Itàlia també han despuntat el lloretenc Víctor Crespo (Scandiano), amb 33 gols, i el reusenc Xavi Rubio (Sarzana), amb 32. Un altre català, Ferran Formatjé (Trissino), és el novè de la llista amb 30 dianes. Crespo ja havia mostrat les seves credencials a França amb La Vendéenne i s’ha adaptat perfectament a la idiosincràsia de la lliga transalpina. El seu bon rendiment ha atret l’interès d’altres equips de més volada.

El de Juneda, implacable