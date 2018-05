Al Barça, totes li ponen

El Barça Lassa tindrà diumenge a la pista de l’ICG Software Lleida, el recent i flamant campió de la copa de la CERS, la primera oportunitat per ser proclamat campió de l’OK Lliga si venç a l’Onze de Setembre i el Liceo perd o empata a la pista del Vic. Només la combinació dels dos resultats precipitaria els fets i atorgaria el títol als blaugrana, que ara mateix, i amb 27 jornades disputades, tenen quatre punts de marge sobre els gallecs quan queden tres jornades i nou punts en joc. Si el Barça venç i el Liceo empata, el marge resultant seria de 6 punts i faltarien dues jornades. En aquest supòsit, els blaugrana també celebrarien el títol gràcies a la millor diferència de gols particular. L’equip d’Edu Castro va vèncer al Palau (3-1) i va empatar a Riazor (2-2). El Reus és a vuit punts i podria ser campió si ho guanyés tot, els blaugrana no sumessin cap punt i el Liceo sumés quatre punts en el millor dels casos. Dos miracles, vaja.

Després del cridaner 10-0 que el Barça va clavar al Vic dimarts, res no fa pensar que el Liceo pugui cedir punts a la pista osonenca. Però també és cert que el Vic, en la primera volta, va empatar contra el Barça, que va estar a punt de perdre els tres punts. La participació de Mia Ordeig, baixa al Palau per un refredat, és fonamental en el conjunt de Gerard Pujol perquè és la veu de l’experiència i el segon màxim golejador de la plantilla (14). Si tant el Barça com el Liceo fan els deures aquest cap de setmana, la lliga podria quedar resolta el 19 de maig al Palau contra el Voltregà en la penúltima jornada. En aquest supòsit, el Barça ja dependria només d’ell mateix per rematar la feina.

El 10-0 contra el Vic ha permès al Barça enlairar-se al capdamunt dels equips més golejadors del campionat superant d’un gol el Reus. Els blaugrana n’han marcat 134 en 27 jornades –4,96 per partit– i el Reus n’ha fet 133. El Liceo és el tercer conjunt que veu porteria amb més clarividència, amb 125 gols. L’equip d’Edu Castro, a més, és el menys golejat amb diferència, amb 37 gols rebuts (1,37 per partit). El segon és el Liceo, amb 51 gols encaixats.