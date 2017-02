S'imposen al calendari

Quaranta-vuit hores després de guanyar a la pista del Schaffhausen suís en la Champions, el Barça va tornar a vèncer. En l'Asobal, el conjunt blaugrana va superar el Naturhouse i va fer un pas de gegant que l'apropa al campionat de lliga. I això que Xavi Pascual va haver de fer malabars perquè els seus jugadors puguin descansar en un calendari tan atapeït. “Que la gent a qui li correspon aquest tema s'ho faci mirar. No es poden jugar dos partits d'aquesta intensitat en 48 hores. Ens estem carregant els jugadors”, va dir Pascual després del partit.

El Naturhouse va exigir molt el Barça, com era d'esperar. I això que Gonzalo Pérez de Vargas va mantenir a ratlla els llançadors exteriors dels visitants i fins i tot va aconseguir deixar la porteria a zero vuit minuts seguits, des del 15 fins al 23, en què va marcar Garciandia. Els blaugrana, millor en defensa que en atac, no li van donar rendiment. Només Dika Mem, amb tres gols seguits, va estar encertat davant de porta. També Gurutz Aguinalgalde va estar extraordinari sota els pals de la porteria visitant. I el Naturhouse La Rioja, amb un parcial de 0-3 a les acaballes del primer temps, va aprofitar-ho per empatar abans del descans (11-11).

En la represa, els visitants van sortir del vestidor disposats a seguir plantant cara al totpoderós Barça. I ho van assolir. Fins i tot, es van avançar (12-13) els de La Rioja, però, aleshores, els visitants van abusar del porter jugador per equiparar forces en una inferioritat i un parcial de 3-0 –amb dos gols de Jallouz a porteria buida– van tornar a donar avantatge als blaugrana. El Barça va assolir una diferència de tres gols a l'equador del segon temps –Lazarov, amb sis gols en la segona meitat, en va ser un dels artífexs– que va ser suficient per tancar el duel sense passar excessives angúnies.