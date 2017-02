Victòria per esgotament

C. ENCANTADA 23 BARÇA LASSA 27 LIBERBANK CIUDAD ENCANTADA: Ramírez; Vainstein (7, 3 p.), Mendoza (1), Alves (5), Vidal, S. López (5), Perovic (2) –set inicial–; Casas (p.s.), Canyigueral (1), Nolasco (1) i N. López (1). FC BARCELONA LASSA: Ristovski; Noddesbo (1), Sorhaindo, Rivera (4, 2 p.), N'Guessan (2), Mem (4), Saubich (1) –set inicial–; Gonzalo (p.s.), Tomàs (3), Entrerríos (2), Andersson (4), Ariño (3), Syprzak (1), Viran, Jallouz (1) i Lazarov (1). PARCIALS: 2-2, 5-5, 7-8, 8-10, 10-12, 11-14; 13-15, 15-16, 17-19, 19-22, 22-25 i 23-27. ÀRBITRES: Peñaranda i Yagüe. Exclusions: Nolasco (49') i Alves (53'), per part del Ciudad Encantada; i Mem (24' i 46') i N'Guessan (36'), per part del Barça. PÚBLIC: uns 1.500 espectadors al pavelló d'El Sargal.