Leiva gaudeix d'una segona oportunitat en la marató

Fa mitja dotzena d'anys, el terrassenc Jaume Leiva (1983) tenia la consideració de corredor popular amb marques tant en mitja marató (1h04:44) com en marató (2h15:28) que signarien molts atletes professionals. Havia de compaginar els entrenaments amb la feina d'entre vuit i deu hores diàries com a monitor en un gimnàs. Leiva va continuar creixent i es va presentar a la marató de Barcelona del 2012 en un estat de forma òptim i amb el ferm propòsit d'obtenir la mínima olímpica per als Jocs de Londres. Una deshidratació, que el va afectar especialment a partir del quilòmetre 30, va fer que el seu somni se n'anés en orris. Tot i la decepció, el corredor vallesà va tenir la recompensa als seus progressos i després d'obtenir el títol estatal en mitja marató es va estrenar com a atleta internacional en el mundial de l'especialitat a Kavarna (Bulgària).

El 2013 va ser igualment un bon any per a Leiva. Va fer un salt de qualitat amb un cinquè lloc en la marató de Barcelona i un gran registre de 2h13:41 que el van deixar a les portes del mundial de Moscou. A partir d'aquí, la foscor i una època marcada per les lesions.

Leiva explica el viacrucis. “Vaig tenir una lesió de maluc molt greu. I després de l'operació encara vaig tenir altres lesions més petites, com una ruptura de sacre. Van ser dos anys molt durs, però ara he tornat”, destaca. I hi afegeix: “Potser no estic al mateix nivell que el 2013 perquè hi ha alguns dèficits musculars i alguns problemes articulars que m'obliguen a cuidar-me molt amb fisioterapeutes i exercicis de recuperació.” De totes maneres, el fondista terrassenc afronta el seu nou repte a la capital catalana amb optimisme: “Fa un mes vaig córrer la mitja marató de Barcelona en 1h05, i fa quatre mesos ja vaig disputar la marató de València, on vaig ser el segon europeu amb 2h16.”

El llistó de 2h13