Focs d'artifici del quinze de la rosa a Twickenham

Anglaterra va renovar el regnat en el Sis Nacions en assegurar-se ahir la victòria final derrotant Escòcia a Twickenham (61-21) i aprofitant l'ensopegada d'Irlanda a Gal·les (22-9) divendres. D'aquesta manera, en el duel de l'última jornada entre el quinze de la rosa i el quinze del trèvol no hi haurà l'emoció del títol en joc, i l'al·licient se centrarà a veure si els anglesos poden arrodonir un segon torneig perfecte i signar el seu catorzè Grand Slam. A més, Anglaterra tindrà l'oportunitat de superar la ratxa de victòries consecutives de la Nova Zelanda de Richie McCaw i Kieran Read entre el 2015 i el 2016 (18), que ahir va igualar. Els anglesos han guanyat tots els partits des de finals d'octubre del 2015.

Ahir, el quinze de la rosa no va donar opcions a Escòcia en un duel en el qual també hi havia la Calcuta Cup en joc, que continua sense trencar alguns registres històrics: no guanya a Twickenham des de 1983; no celebra la triple corona, que ahir tenia a l'abast, des del 1990, i no derrota Anglaterra a domicili des del 2008. Els anglesos van demostrar que tenien ganes d'enllestir la feina i ampliar la ratxa victoriosa, i ho va reflectir aviat al marcador. Un inspirat Jonathan Joseph, que va acabar el partit amb tres marques (3', 25' i 43') i l'encert de Farrell va permetre als anglesos encarrilar la victòria després de 25 minuts (20-0). El quinze de la rosa es va plantar al descans amb un avantatge clar (30-7) i, sobretot, amb la sensació que hauria de canviar radicalment la dinàmica del partit perquè els escocesos fessin bons els propòsits d'aigualir-los la festa. Al final, el quinze del card va rebre l'anotació més alta en contra (61) en un duel amb Anglaterra.

Sis Nacions

Jornada 4

Gal·les-Irlanda

22-9

Itàlia-França

18-40

Anglaterra-Escòcia

61-21

Equip PT PJ PG PE PP PF PC

Anglaterra 18

4 4 0 0 137 68

Irlanda 10

4 2 0 2 113 68

França 10

4 2 0 2 87 72

Gal·les 9

4 2 0 2 84 66

Escòcia 9

4 2 0 2 93 118

Itàlia 0

4 0 0 4 50 172

Última jornada (18-03-17)