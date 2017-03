Adel Mechaal, pletòric

Pletòric de forma, el palamosí Adel Mechaal va ampliar amb el títol de cros a Gijón el seu palmarès en campionats d'Espanya. El flamant campió europeu de 3.000 m en pista coberta va tibar amb força i es va situar al capdavant en companyia del lleidatà Ayad Lamdassem, que en el tram final no va discutir-li la victòria individual. Els dos corredors catalans es van sobreposar al fang que cobria tot el circuit del Parc Fluvial Viesques i van completar els 10.215 metres del recorregut en 31:20 i 31:21, respectivament. En tot cas, tant Mechaal, tot un exemple de polivalència, com Lamdassem, que ja va ser campió el 2011 i el 2014, van certificar la classificació per al mundial de l'especialitat, que es disputa el 26 de març a Kampala, a Uganda. Probablement també estarà en aquesta llista el colomenc Ilias Fifa, que va arribar sisè a la línia de meta, a 43 segons del vencedor.

Tot i el bon paper de la tripleta de corredors internacionals, la selecció catalana es va haver de tornar a conformar amb el subcampionat. El títol, que al conjunt quadribarrat se li resisteix des del 2013 a Granollers, va ser per a Castella i Lleó, i va completar el podi Madrid, a només 3 punts de Catalunya. Amb algunes baixes d'última hora, també van puntuar per al conjunt català Abderrahim El Jaafari, Jonathan Romeo i Ibrahim Chakir.

En la prova femenina, Catalunya va repetir el cinquè lloc del curs passat a Calatayud. Les representants catalanes van formar un bloc molt compacte i van arribar totes cinc –Marta Galimany, Montse Mas, Míriam Ortíz, Laia Andreu i Judit Pla– entre la vintena i la trentena posició. La victòria individual va ser per a la basca Trias Gebre i el títol per federacions, per a l'equip de Castella-la Manxa.

Títol júnior