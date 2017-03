Condueix un dels cotxes dels comissaris UCI, una tasca que no pot fer tothom.

Cert. He corregut molts anys en bicicleta i sé on situar-me. Vaig començar portant comissaris nacionals i he arribat fins a poder portar els UCI. Els mateixos jutges són els que s'encarreguen de fer els informes i puntuar. Tinc puntuació per estar a altres curses de primera categoria, com el Tour, però només faig la Volta.

Què és el més complicat?

Passes nervis, sobretot quan hi ha una escapada i el pilot els està enganxant per darrere i s'ha de fer un barrage i fer parar els cotxes d'equip. Si la carretera és en baixada i amb revolts és més complicat i s'ha de buscar un lloc. Cal saber-ho fer. Els jutges em diuen a quina posició volen estar, però qui decideix passar és el conductor. Es tracta de buscar un punt que no molestis els corredors.

A què atribueix els incidents que hi ha hagut amb cotxes o motos i ciclistes?

Molts errors són per no estar pendent del retrovisor. Si et despistes dos o tres segons del retrovisor et pot passar un corredor pel costat, i això pot ser perillós. El cotxe sempre ha d'anar davant del corredor, és una qüestió d'estar atent i prou. Nosaltres no ens podem distanciar gaire, perquè els jutges han de poder veure els ciclistes i la situació de la cursa per si es produeix alguna incidència. Si hi ha una carretera de revolts, per exemple, no podem allunyar-nos-en gaire.

Va córrer a l'equip ciclista del Barça.

Quan el Joan Laporta va muntar l'equip i el Melcior Mauri n'era el director tècnic em van trucar per si m'interessava. Sóc del Barça i em feia molta gràcia. Va durar uns tres anys i no sé per què es va acabar.

Veu viable un equip català professional?

És un tema de patrocinadors. Aquí la televisió està molt centrada en el futbol i no dona oportunitat perquè un patrocinador que vulgui donar suport a un equip ciclista sigui vist per televisió. Encara que fos un petit reportatge de cinc minuts. Però ja sabem que a Catalunya tot és futbol.