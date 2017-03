La fe que mou lideratges

“L'Inter vindrà a esmicolar-nos. A fer sang. Si guanyen saben que tenen la lliga regular a la butxaca. Segur que no surten a la pista relaxats”, assegura Andreu Plaza, el tècnic del Barça. Amb els madrilenys a cinc punts de distància quan falten cinc jornades per al final, el Barça, segon, rep (21.15 h, Esport3) el líder al Palau Blaugrana en un partit que marcarà el desenllaç de la lliga regular. “Volem donar guerra fins al final. És la darrera oportunitat. És evident que pensem en la posició en la taula i a situar-nos a dos punts, però tot i així seria molt complicat acabar primers”, augura Plaza. A l'horitzó es divisen els play-off i aconseguir el factor camp per a una hipotètica final amb el conjunt madrileny, que ha guanyat les tres darreres lligues, seria decisiu en la lluita pel títol. “És fonamental i no podem fallar”, considera Rafa López, que viurà el primer Barça-Inter amb la samarreta blaugrana. “No pensem en els de baix. Només en l'Inter, que està per sobre”, afegeix.

Creure's que poden

Rafa López, que tot just fa tres setmanes que va arribar a can Barça, explica que li ha costat poc adaptar-se als seus nous companys. La quantitat de minuts que ja ha jugat així ho demostra. “Ja sabia com jugava l'equip”, explica l'exjugador del Catgas. “És un paio molt competitiu i té molt caràcter. No admet adaptacions”, resumeix el seu entrenador. Potser el mateix Rafa López és un dels jugadors “que tenen molta cara” del vestidor, segons Plaza. “Si la treuen, tindrem molts números de guanyar. Ens ho hem de creure”, diu el tècnic gironí del Barça, que recorda que l'equip ja va guanyar 3-4 el duel d'anada tot i tenir moltes baixes. “Sabem competir tot i tenir molts lesionats”, considera Plaza, que destaca el joc de quatre dels madrilenys. “Encadenen tres o quatre anys a un nivell molt alt. Tenen jugadors de molta qualitat. I una filosofia, tenen molt clar què fan. Són perillosos perquè dominen totes les facetes del joc; atac posicional, estratègia, defensa, pressió agressiva... Tot”, afegeix Rafa López, que ja sap què és guanyar contra l'Inter aquesta temporada després d'eliminar els madrilenys de la copa del Rei amb el Catgas.

Amb cinc baixes