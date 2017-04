Encara queden moltes setmanes i molts mesos per agafar el vol cap als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Encara és fresc el record de la cerimònia de lliurament de medalles en què Mireia Belmonte es va penjar l'or en els 200 metres papallona a Rio de Janeiro. La propera cita olímpica, però, ja comença a fer rum-rum al cap de la insaciable Mireia, que sempre en vol més. “No em vull obsessionar. Vull gaudir del camí fins que arribi Tòquio 2020. Anar-ho fent bé durant totes les proves que disputi fins que arribin els propers Jocs Olímpics”, explica la nedadora de Badalona, que ahir va oferir els seus consells i la seva experiència a una seixantena de joves nedadors al centre d'alt rendiment de Sant Cugat del Vallès. La badalonina va insistir en la necessitat de fer esport al nivell que sigui i en els valors que van lligats a la natació o a qualsevol altra disciplina.

De talent, sacrifici i esforç també en va parlar Mireia Belmonte ahir. Dels ingredients que cuinen un campió. També de l'ambició de la badalonina que té entre cella i cella fer una gran actuació en el mundial de Budapest que es disputarà del 23 al 30 del proper mes de juliol. Serà la primera gran cita de la natació després dels Jocs Olímpics que es van disputar a Rio de Janeiro l'estiu passat. “No penso renunciar a cap prova. Sé que serà molt complicat perquè competiré cada dia, però vull penjar-me l'or en totes les proves que disputi”, diu Mireia Belmonte, que buscarà les marques mínimes per ser en aquest mundial que es disputarà a la capital hongaresa la setmana vinent. La nedadora badalonina participarà en el campionat d'Espanya de Pontevedra, que es disputarà del 8 al 11 d'abril. Belmonte va considerar positiu el canvi de normativa en els criteris de selecció per a les mínimes, que ara s'aconseguiran tant en sessions de matí com de tarda. “És més real i s'adequa al criteri de les proves internacionals”, va dir Mireia Belmonte.

“Vull un or mundial. És l'única medalla que no tinc en el meu palmarès”, va reconèixer la nedadora badalonina, que la setmana passada, en una classe magistral com la que va oferir ahir a Sant Cugat, també va assegurar que encara veu que té marge de millora. “Veig que el meu límit encara està lluny”, reiterava la insaciable nedadora badalonina.