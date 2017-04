Belmonte fa la feina enmig del desert de Pontevedra

Si els experts han arribat a comparar les mínimes que els nedadors han de registrar al campionat d'Espanya Open Primavera de Pontevedra amb les australianes, segona potència mundial, no hauria de sorprendre que després de les dues primeres jornades de competició només dues nedadores, les catalanes Mireia Belmonte i Jessica Vall, siguin les úniques de la federació espanyola que tinguin assegurada la presència al campionat del món de Budapest. Ho van certificar dissabte i ahir la badalonina va ampliar la participació mundialista.

Belmonte va registrar la tercera mínima per a la cita en ser la més ràpida en la final dels 400 estils. Va cobrir la distància en un temps de 4:35.01, va millorar en quatre segons el cronòmetre de les sèries, i va superar els dos talls exigits. A més, va rebaixar els 4:35.35 de la japonesa Yui Ohashi i va establir la millor marca mundial de la distància.

És la tercera mínima per a la campiona olímpica, que afegeix a les dels 200 papallona i els 800 lliure. Avui continuarà el programa previst i intentarà embutxacar-se dues mínimes més: la dels 200 estils i la dels 1.500 lliure. Demà tancarà la participació amb els 400 lliure.

L'exigència del nou model de selecció (temps més bons i l'obligació de rebaixar-los en les sessions matinals i a la tarda) estan causant estralls. Ahir, per exemple, es va quedar fora de la cita mundialista l'illenc Joan Lluís Pons, vuitè als 400 estils als Jocs Olímpics de Rio, i que no va aconseguir la mínima ni en la sèrie ni en la final.

Ahir, la representació catalana va saldar la jornada de manera discreta. A part del títol de Mireia Belmonte no va viure gaires alegries més. La castellonenca del Sant Andreu, Lidón Muñoz, va ser proclamada campiona d'Espanya dels 200 lliure mentre que la segona posició al podi la va ocupar la jove catalana del CN Igualada, Esther Morillo, amb un temps que li va servir per classificar-se per al campionat d'Europa júnior. Els 2:01.72 és la seva millor marca personal. L'andalusa del CN Sabadell Carmen Balbuena va guanyar el títol dels 100 papallona davant d'una altra de les promesa, Laia Martí del (CN Barcelona). També va tenir una jornada reeixida Àlex Ramos (Sabadell) que va obtenir la mínima per a l'europeu júnior en els 200 lliure.

Un llistó difícil d'igualar