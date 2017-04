Núria Iturrios es posa líder

La mallorquina Núria Iturrios es va situar líder en solitari després de la segona jornada de l'Estrella Damm Mediterranean Ladies, que s'està disputant al Club de Golf Terramar de Sitges. Núria Iturrios va fer una gran volta de 65 cops (-6) amb sis birdies i cap errada, i després de dues jornades encadena 134 cops (-8). La jove golfista, de 21 anys, supera per un cop l'escocesa Pamela Pretswell i la francesa Karine Icher. La líder de la primera jornada i desena jugadora mundial, la sueca Anna Nordqvist, va fer una volta de 70 cops i va baixar fins a la quarta posició, on està empatada amb la malaguenya Azahara Muñoz. Les dues estan a dos cops de la mallorquina.

De les sis catalanes en competició en aquesta prova del circuit europeu femení de golf, només Gemma Fuster va superar el tall després dels dos primers dies. Gemma Fuster va fer el par del camp, 71 cops, per un total de 144 cops (+2) i podrà continuar jugant el cap de setmana. Va fer sis birdies però també quatre bogeys i un doble bogey que la van situar en el par. Mireia Prat no va millorar l'actuació del primer dia i no va superar el tall. Elia Folch, Camilla Hedberg, Carolina González i Paula Martí van millorar el resultat del la seva primera volta en aquest segon dia de competició, però van quedar fora.