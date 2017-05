Paula Badosa arriba als quarts

Paula Badosa es va classificar per als quarts de final de l'ITF de la Bisbal derrotant per 6-3 i 6-4 la sisena cap de sèrie, la japonesa Mayo Hibi. La tennista de Begur, 376 del rànquing mundial, va necessitar una hora i 32 minuts per superar la seva rival, la 238 del món. Paula Badosa va començar molt bé el partit amb un break, però la japonesa es va situar amb un 2-3. L'empordanesa va guanyar quatre jocs seguits i va guanyar el primer set (6-3). En el segon set Paula Badosa va tenir problemes amb el servei i va fer sis dobles faltes, dues en cada un dels tres primers jocs en què va tenir el servei i que va acabar perdent. Mayo Hibi es va situar amb un 1-4 però la de Begur va reaccionar, va guanyar cinc jocs seguits, va aconseguir el set per 6-4 i va guanyar el partit.

La rival de Paula Badosa en els quarts serà la mexicana Renata Zarazua, que defensa el títol que va guanyar l'any passat. Zarazua, 308 del rànquing mundial, va derrotar per 4-6, 6-3 i 6-2 l'austríaca Julia Grabher. La sevillana Estrella Cabeza va superar després de tres hores i 32 minuts la brasilera Gabriela Ce per 7-5, 5-7 i 7-5. La madrilenya Olga Sáez, vuitena favorita, va superar la romanesa Daiana Negreanu per un doble 6-3.

Avui es disputarà la final de dobles (a partir de les 16.30 h). La russa Olesya Pervushina i la ucraïnesa Valeriya Strakhova (3) es van classificar per la retirada en el segon joc (0-1) de la barcelonina Georgina García-Pérez i la veneçolana Andrea Gamiz (2). Les seves rivals per al títol seran la romanesa Jaqueline Adina Cristian i la mexicana Renata Zarazua (4), que van derrotar la finlandesa Mia Nicole Eklund i la colombiana María Fernanda Herazo (6-4, 0-6 i 10-8).