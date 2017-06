Comença el duel de colossos

Pocs partits tenen l’aura i l’espectacularitat dels Barça Lassa-Movistar Inter. La final de la lliga ens en regalarà tres racions, com a mínim, en els pròxims dies perquè els dos conjunts es veuran les cares en la reedició del desenllaç de la temporada passada. Aleshores, la moneda va caure de la banda dels madrilenys, que van guanyar el títol al quart partit. “Serà molt atractiu per a l’aficionat. Partits amb jugadors de talent als dos bàndols, equips tàcticament molt madurs i molta intensitat”, analitza Andreu Plaza, el tècnic blaugrana, que aspira al primer títol de lliga en la primera temporada al primer equip del Barça.

Avui (21.30 h, Esport 3), a Torrejón de Ardoz, madrilenys i catalans obren foc en el primer assalt de la final. Els blaugrana, que arriben a la cita després d’haver fet fora El Pozo en una eliminatòria duríssima, tenen la moral pels núvols. “No firmo guanyar un dels dos partits a Madrid en els dos primers duels de la final. Estem en un moment de forma bestial i no renunciem a res”, diu, ambiciós, el capità, Paco Sedano, que avui serà titular sota els pals de la porteria blaugrana. “El Paco ha estat molt formal”, replica l’entrenador blaugrana somrient. “El que és clar és que el primer partit marca molt el camí de l’eliminatòria. Així ho hem transmès al vestidor i esperem que l’equip no pensi que ho ha fet tot per haver assolit la final i el bitllet per a la UEFA Futsal Cup de la temporada vinent”, hi afegeix el tècnic, conscient que sortir sense la tensió necessària pot ser definitiu contra un conjunt farcit de talent individual com l’Inter.

“M’agrada molt Ricardinho, és un jugador excepcional. Però tenen moltes més individualitats; Rafael, Rivillos... Fan molt bé el joc de quatre. Són molt bons”, explica l’imaginatiu Roger Serrano. “Allà ningú abaixa el nivell quan entra a pista”, hi afegeix Paco Sedano, que considera que l’equip està alliberat després d’haver aconseguit la classificació per a Europa. “Els dos equips tenim alguns objectius assolits. Ells ja són campions d’Europa i nosaltres ja tenim el bitllet per a la UEFA Futsal Cup de l’any que ve. Estem alliberats i això farà que hi hagi menys tensió i juguem amb menys pressió que a les semifinals”, hi afegeix Andreu Plaza.

Precedents favorables