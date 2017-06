Dos júniors s’imposen en la prova de 10 quilòmetres

Ahir al matí va tenir lloc la prova de 10 quilòmetres del vintè campionat estatal d’aigües obertes, que es disputa durant aquest cap de setmana al llac de Banyoles. En la categoria absoluta, el triomf va ser per a dos catalans, Roger Rabassa (CN Mataró) i Judith Navarro (CN Sant Andreu), però el primer lloc del podi va ser per als guanyadors de la categoria Júnior: el gallec Gaspar Andrade (CN Arzua) i l’andalusa Paula Ruiz (CN Mairena Aljarafe). Les dues categories van competir conjuntament i van ser els més joves els que van aconseguir un millor temps.

En aquesta competició també estan en joc les mínimes per a les proves d’aigües obertes del mundial que tindrà lloc el mes vinent a Hongria, concretament al llac Balaton. En la prova d’ahir només l’andalusa Paula Ruiz, campiona del món júnior d’aigües obertes l’any passat, va assolir un temps que li assegura la presència en el mundial absolut, tot i participar per primera vegada en aquesta prova. Ruiz també va aconseguir el bitllet per a l’europeu júnior. El director tècnic d’aigües obertes de la federació espanyola, Ricardo Barreda, decidirà durant aquesta setmana, en funció dels resultats que s’hagin produït a Banyoles, qui acompanyarà la jove nedadora.

Avui es nedarà, en contrarellotge, la prova de 5 quilòmetres i entraran en escena dos noms destacats en la categoria femenina: la badalonina Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta) i la barcelonina Erika Villaécija (CN Sabadell), que, juntament amb la mateixa Paula Ruiz, són les favorites de la prova. Quant als homes, competirà Antonio Arroyo (CN Mediterrani), que ahir no ho va fer.