Crònica d’un any convuls

Ha estat un any molt complicat per al Barça Lassa. En l’any inaugural del projecte que lidera a la banqueta el gironí Andreu Plaza i encapçala en la direcció esportiva Txus Lahoz, s’ha hagut de superar una cursa d’obstacles des del primer dia de feina. “Hem tingut punts d’ombra, però no puc demanar res més al meu equip ni al meu cos tècnic. N’estic molt orgullós. Hem donat la cara fins al final”, va analitzar el tècnic blaugrana després de caure per 2-1 a Torrejón en el cinquè partit de la final de la lliga. Ha estat un any convuls.

06-08-17 Inici atípic

Amb set cares noves a la plantilla –Roger, Joselito, Juanjo, Quintela, João, Adolfo i Rómulo–, el nou cos tècnic convocava dos mesos abans de l’inici de la lliga tots els jugadors per mirar de conjuntar al més aviat possible totes les cares noves i per tal de familiaritzar el col·lectiu abans del mundial de Colòmbia. Set blaugrana van marxar amb les seves seleccions.

22-10-17 Lozano, KO

Durant el mundial, el Barça va rebre una de les pitjors notícies del curs; Sergio Lozano, un dels pals de paller del nou projecte, es trencava el lligament encreuat del genoll dret. Durant el partit de vuitens de final de la selecció espanyola, l’ala madrileny va fer un mal gest i es va fer una lesió que el va tenir apartat dels terrenys de joc sis mesos.

08-11-16 Adeu a la copa

Al Barça li va costar molt que l’engranatge es mogués amb agilitat. Rotacions, perfils de jugadors, pissarra... Molta feina per fer i poc temps. Jugadors i tècnics admeten que va costar molt que l’equip tingués una identitat. I sense temps per a gaire, va arribar el primer cop. El Llevant, un rival de menys potencial i amb menys pressupost, va fer fora de la copa del Rei el Barça en els vuitens de final després d’una pròrroga.

28-01-17 Rómulo, lesionat

El fitxatge estrella de l’estiu, Rómulo, es va fer un trencament del lligament encreuat de la cama dreta en un partit amistós de la selecció russa. Tot i no haver fer un inici impecable, el jugador brasiler amb passaport rus era un fix en els plans d’Andreu Plaza i estava cridat a dur el timó de l’equip en el segon tram del curs. La recuperació de la lesió, però, no va anar bé i el club va acabar rescindint el seu contracte i ha marxat per la porta del darrere.

06-03-17 Arriba Rafa López

Va ser una decisió molt complicada de prendre. El Barça, que quan va començar a tenir baixes va assegurar que confiaria en la base, es va veure obligat a regirar el mercat veient que Aicardo i Bateria –que ha arrossegat un any molt complicat i que, tot i intentar-ho, mai s’ha sentit al 100% per entrar en les rotacions– allargaven més del previst els seus processos de recuperació. Joselito i Ferrão, amb lesions menors, també van passar per la infermeria. “Cada un de nosaltres ha après a donar un cop de mà quan algú faltava per lesió. Hem tingut a tocar la lliga tot i les adversitats que hem viscut”, explicava Sergi Lozano dilluns. Tot plegat va fer que la direcció esportiva es decidís a fitxar Rafa López. El debut del cordovès, però, no va ser l’esperat, perquè el Barça va caure en els penals en els quarts de final de la copa d’Espanya, una competició en què hi havia moltes esperances dipositades.

14-06-17 La cirereta