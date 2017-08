Jícha se’n va i el Barça inicia la pretemporada a Andorra

Ahir a la tarda el FC Barcelona va comunicar que ha resolt la desvinculació contractual del lateral esquerre txec, de 35 anys, Filip Jícha. En les dues temporades que ha jugat com a blaugrana, Jícha ha guanyat deu títols. L’anunci arribava un dia abans que l’equip es posés a treballar. I és que el Barça comença avui la preparació per al curs 2017/18 amb les inevitables proves mèdiques al Palau Blaugrana i un viatge a Encamp (Andorra), on estarà concentrat fins al 8 d’agost. Dos dels tres jugadors incorporats aquest estiu, l’eslovè Jure Dolenec i el portuguès Alexis Borges, viatjaran amb la resta del grup. El tercer, el francès Yanis Lenne, s’hi incorporarà més tard, juntament amb Dika Mem, ja que tots dos han disputat el mundial sub-21 a Algèria. Després d’aquests quatre dies a Encamp, arrencaran els amistosos de pretemporada. El primer, el 13 d’agost, a Colònia, contra el Kiel. Tot seguit, l’expedició blaugrana viatjarà a Bucarest, on farà una estada fins al dia 18 que acabarà amb un amistós contra el CSM Bucarest.

En tornar de Romania el Barça treballarà al Palau fins a la darrera setmana d’agost, en què tornarà a fer les maletes per viatjar a Qatar. Allà debutarà en competició oficial en el mundial de clubs d’handbol, la Super Globe. Ho farà el 25 d’agost, en els quarts de final, contra l’Espérance Sportive de Tunis. Després del torneig de Qatar, el 29 d’agost, els de Xavi Pascual tornaran a Barcelona per preparar la supercopa Asobal, que es jugarà a Ciudad Real el 3 de setembre, contra el BM Logronyo la Rioja. Abans de començar la lliga, els blaugrana encara disputaran la supercopa de Catalunya: el 6 de setembre jugaran la semifinal a la pista del Sant Esteve Sesrovires. Serà el cap de setmana següent, el del 9 i 10 de setembre, quan començaran a defensar el títol de lliga jugant contra el Port Sagunt al Palau.

Favorits indiscutibles en totes les competicions d’àmbit estatal, els de Xavi Pascual tindran, una vegada més, com a objectiu de la temporada la Champions. El tècnic, que en els vuit anys que fa que és a la banqueta blaugrana ho ha guanyat tot, haurà de tornar a motivar el seu equip, que en les competicions estatals no ha perdut des del 18 de maig del 2013 i acumula un total de 158 victòries consecutives, 121 en la lliga Asobal.