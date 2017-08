Usain Bolt, preparat per a l’adeu

Usain Bolt es va emportar les primeres ovacions del mundial en una reduïda jornada inaugural que tenia com a plats forts la mateixa aparició del fenomen jamaicà i la final dels 10.000 m, amb l’estrella local Mo Farah com a gran al·licient. Com tantes altres vegades, el llampec de Trelawny va fer servir les eliminatòries per destensar nervis i músculs, tenir el primer contacte amb la pista i jugar amb els seus rivals. La llei del mínim esforç sense ensenyar les seves cartes i accedir a les semifinals sense més sobresalts. Una estratègia que li ha funcionat i que tampoc no va canviar en el campionat del seu comiat. El guió de sempre. Bolt va tenir alguns problemes en l’arrencada. “He ensopegat per culpa dels blocs de sortida. No m’agraden gens. Són els pitjors que he conegut”, diria després. Amb tot, va progressar amb la seva gambada imperial, va controlar la posició dels seus contrincants i després de 40 passes i mitja va arribar a la meta amb un registre de 10.07. Fa cinc anys, en els Jocs de Londres, va cobrir l’expedient inicial en 10.09. Això sí, les sèries es van disputar al matí.

Dels aspirants a prendre el tron de la velocitat a Bolt el que va oferir millors sensacions va ser el jove nord-americà d’Atlanta Christian Coleman, que des del carrer nou i deixant-se anar en els últims metres va vèncer amb 10.01. L’únic que va trencar la barrera dels 10 segons, però, va ser el jamaicà Julian Forte (9.99). En tot cas, tots els favorits van complir el tràmit i avui també seran a les semifinals (20:05h) Justin Gatlin (10.05) i un Yohan Blake més discret (10.13). La gran final tancarà la jornada d’avui a les 22.45 h.

Semenya amplia horitzons