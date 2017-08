Farah, intractable un cop més

Mo Farah farà el salt definitiu a les proves de ruta havent exhibit per enèsima vegada un control absolut en els 10.000 m en pista. Ahir va segellar el tercer títol mundial consecutiu de la distància i ja és a punt per abordar el doblet amb els 5.000 m. Com en els dos mundials anteriors i en les dues últimes proves olímpiques, els seus rivals no van trobar l’antídot per impedir que el corredor d’origen somali arribés triomfador davant dels seus aficionats amb un millor registre del curs de 26:49.51. L’ugandès Joshua Kiprui Cheptegi, amb una manera de córrer molt anàrquica i constants canvis de ritme, va ser un dels grans animadors de la cursa i al final va obtenir la recompensa amb el subcampionat i un millor registre de 26:49.94. El pas per l’equador el va marcar el kenyà Muchiri (13:33.74). Farah va prendre el comandament a 600 metres per al final i ja no el va abandonar fins a la recta d’arribada. Va tenir un ensurt en el penúltim revolt, amb una ensopegada amb el kenyà Paul Kiprui Tanui, però uns darrers 400 metres en 54 segons van ser suficients per desempallegar-se de tots els seus rivals. Tanui (26:50.60) va completar el podi en una prova en què els set primers van baixar dels 27 minuts.