Castells es queda en la qualificació de martell (66,11)

La llançadora de martell Berta Castells (València), de 33 anys, va completar la sisena participació en un mundial amb el 23è lloc de la qualificació, d’un total de 32 participants, amb un millor intent de 66,11 m. Un resultat que no la va acabar de satisfer. “Penso que arribava en el millor moment de forma de la meva carrera i estava convençuda que podria llançar més de 70 metres. Ho he donat tot, però per les condicions que sigui no he pogut fer més de 66 i escaig”, va dir en declaracions a Wangconnection. El pas a la final va quedar fixat en 70,33 m i la llançadora de Torredembarra té el rècord estatal en 70,52 m. Castells va ser la primera i única atleta de la delegació catalana que va competir ahir. Avui, en canvi, hi haurà fins a quatre atletes en acció. El primer a saltar a la pista serà el jove lloretenc Jonathan Romeo (1994), que farà el seu debut en un gran campionat amb les sèries de 3.000 m obstacles. El fondista selvatà no coincidirà amb Ezequiel Kemboi, a qui qualifica com el seu ídol, però sortirà en la tercera eliminatòria amb altres referents de la legió kenyana, com ara Brimin Kiprop Kipruto i Conseslus Kipruto. “Vull gaudir de l’experiència i millorar la meva marca personal (8:31.36). Correré amb tots els que veia per televisió l’any passat. És un somni fet realitat”, va sentenciar abans de volar a Londres. Ígor Bitxkov (5,70 m) haurà d’oferir la seva millor versió si vol superar la qualificació de salt de perxa, i Ayad Lamdassem I Marisa Casanueva intentaran fer un bon paper en les dues curses de marató que viuran una altre episodi de la pugna entre els corredors kenyans i etíops.