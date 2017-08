Bolt es fon en el comiat

Usain Bolt, el millor velocista de la història, es va fondre el dia del seu comiat. El llampec de Trelawny es va apagar abans d’hora i va perdre la llum en els últims metres, com més acostumava a brillar. Aquest cop l’atleta jamaicà no va poder progressar fins al primer lloc i va sucumbir contra dos representants dels Estats Units –els grans damnificats de la seva hegemonia durant deu anys–, el jove Christian Coleman i el veterà Justin Gatlin, que amb 35 anys i 176 dies es va convertir en l’atleta de més edat en guanyar els 100 metres d’un mundial. Gatlin, que durant cinc anys va complir una sanció per dopatge, va fer una genuflexió davant de Bolt, en reconeixement a una enorme trajectòria. El jamaicà va acceptar la derrota i el va correspondre amb una abraçada. Gatlin, campió mundial a Hèlsinki 2005, va vèncer amb 9.92, seguit per Coleman (9.94), Bolt (9.95) i el també jamaicà Yohan Blake (9.99), els quatre únics que van baixar dels 10 segons.

El clamor que va precedir la presentació dels finalistes es va convertir en un silenci sepulcral en comprovar que Bolt, el gran favorit en totes les apostes, era superat per primer cop en una gran final. Gatlin va esquinçar el guió que esperaven els 60.000 espectadors que omplien l’Estadi Olímpic de Londres i els milions d’aficionats que van seguir la final per televisió. Coleman (1,75 m), tot un especialista en les sortides, va ser el millor en l’arrencada. Des de posicions més endarrerides, Bolt va progressar i com tantes altres vegades semblava que tenia la situació sota control. Aquest cop, però, l’onze vegades campió mundial no va trobar una cinquena marxa i va cedir per una centèsima davant el menut Coleman, amb una gambada molt més curta i freqüent. Totes les mirades estaven fixades en el duel Coleman-Bolt, quan des del carrer 8 va aparèixer Gatlin com una exhalació per emportar-se el premi gros i posar fi a tantes humiliacions. Bolt i Coleman s’havien dedicat una mirada desafiadora en la tercera semifinal (9.98 i 9.97), quan van arribar plegats, però la cita decisiva, dues hores i mitja després, va tenir un desenllaç inesperat. Amb la derrota de Bolt, la delegació jamaicana dipositarà les seves esperances en la triple campiona olímpica Elaine Thompson, la gran favorita per a la final de l’hectòmetre femení (22.50h), que tancarà la jornada d’avui. En tot cas, Bolt i companyia encara tindran una oportunitat de redimir-se en les relleus de 4x100 m.

