El torn de Van Niekerk

Fa dos anys, el sud-africà Wayde van Niekerk es va donar a conèixer als grans aficionats amb un triomf sorprenent en els 400 m del mundial de Pequín. Va cobrir la volta a la pista amb el quart millor registre de la història (43.48) i quan al cap d’uns segons va aparèixer el pic més alt de lactat es va haver de tombar sobre el tartan i abandonar l’estadi del Niu d’Ocell en llitera per ser atès pels serveis mèdics. Avui quan prengui la sortida de la final en l’última prova de la jornada (22.50h) totes les mirades es concentraran en un dels atletes designats per prendre-li el relleu al destronat Usain Bolt com una de les noves estrelles de l’univers atlètic. L’actuació de Pequín va tenir la seva continuïtat en els Jocs de Rio, en què va oferir una de les exhibicions atlètiques més memorables dels últims temps i va esmicolar la plusmarca mundial de Michael Johnson (43.18) amb un registre de 43.03.

A Pequín i a Rio el prodigi sud-africà va compartir el podi amb dos grans especialistes, el veterà nord-americà LaShawn Merritt i el velocista de l’illa de Granada Kirani James. Merritt va ser eliminat en les semifinals i James no ha viatjat a Londres per culpa d’una lesió. De fet, de les dues últimes grans cites internacionals, a més de Van Niekerk, l’únic que hauria de repetir plaça de finalista és l’atleta de Botswana Isaac Makwala, cinquè al Niu d’Ocell i que als 30 anys passa per un moment molt dolç de forma. Makwala, amb una millor marca de 43.72, és el principal rival del campió olímpic i mundial, però ahir no va prendre la sortida en els 200 m, on també estava inscrit. Segons algunes fonts, l’atleta africà hauria patit una intoxicació alimentària i és dubte per avui. En tot cas, Van Niekerk (1992) i Makwala (1986) són els atletes més experimentats en una final amb velocistes molt joves, amb una mitjana d’uns 23 anys. Hi ha dos atletes més que han trencat la barrera dels 44 segons: el nord-americà Fred Kerley (43.70) i el velocista de Bahames Steven Gardiner (43.89). Entre els vuit finalistes també s’hi ha colat el qatarià Abdalelah Haroun, que fins l’any passat s’entrenava en el grup del polèmic Jama Aden a Sabadell.

També en els 200 m