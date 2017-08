Els migfondistes catalans volen passar a la semifinal

L’objectiu dels tres migfondistes catalans que avui entren en acció en el mundial de Londres és passar a les semifinals, però les seves possibilitats són diferents. La primera a entrar en acció és la banyolina Esther Guerrero, que disputarà la segona sèrie dels 800 m. Per superar l’eliminatòria ha d’aconseguir una de les tres primeres posicions de la sèrie o estar entre els sis millors temps de les que no entrin per llocs de les sis eliminatòries. Esther Guerrero s’enfrontarà en la seva cursa amb la subcampiona mundial de fa dos anys, la canadenca Melissa Bishop, que aquest any ha fet una gran marca d’1:5701. De la resta de rivals, dues més també han baixat dels dos minuts i tres, entre les quals la banyolina, hi estan a tocar.

En els 1.500 m, el palamosí Adel Mechaal no hauria de tenir problemes per estar entre els sis primers en la tercera sèrie que es classifiquen per a la semifinal per llocs. El seu estat de forma és bo, i la seva aspiració és ser a la final. Destaquen com a rivals el kenyà Timothy Cheruiyot, que té la segona millor marca mundial de l’any i ha baixat de 3:30, i el noruec Filip Ingebrigtsen que és l’europeu amb millor marca aquest any. El barceloní Marc Alcalà disputarà la segona sèrie i, si no acaba entre els sis millors, haurà de mirar de fer un dels sis temps de repesca. En la seva eliminatòria destaca la presència del neozelandès Nicholas Willis, tercer en els Jocs de Rio, i del kenyà Ronald Kwemoi que té la tercera millor marca mundial de l’any.

En aquesta jornada es decidiran tres títols mundials més, el triple masculí, els 400 m tanques femení, i el 200 m masculí. El nord-americà Christian Taylor, l’únic que ha superat els divuit metres (18,11) aquest any, sembla el gran favorit per revalidar el títol de fa dos anys. En els 400 m tanques femenins la nord-americana Dalilah Muhammad, campiona olímpica i líder de l’any, i la txeca Zuzana Hejnová, campiona mundial l’any 2015, van mostrar el seu potencial en les semifinals. Tancarà la jornada la final dels 200 m masculins.