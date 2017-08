La primera conjura

Han canviat molt les coses respecte a la darrera vegada que el Barça Lassa va trepitjar Encamp. La pretemporada de l’any passat va ser atípica, i la visita del primer equip de la secció de futbol sala a la localitat andorrana va servir, bàsicament, perquè el grup –amb set fitxatges nous– i el cos tècnic –renovat– fessin pinya. Aleshores, el mundial de Colòmbia brunzia com una mosca a les orelles dels integrants de la plantilla, que no va estar mai més junta fins a l’inici del curs, gairebé dos mesos després. I amb Sergio Lozano, un dels grans referents de la plantilla, lesionat de gravetat. Enguany, però, les coses han canviat. Andreu Plaza, el tècnic del Barça, disposa de tots els seus efectius i res li impedeix preparar l’inici de curs amb les millors condicions. “Estem en un lloc ideal per treballar. Estem tranquils, tenim unes instal·lacions magnífiques i tothom ens vol ajudar”, comenta l’entrenador gironí. “Aquest any serà molt diferent a l’anterior, perquè les coses han canviat. El bloc està molt consolidat, només hem canviat algunes peces per millorar. Des d’un inici, els conceptes tàctics ja estan força clars, i no cal polir des de l’inici les peces com va passar la temporada passada. Va ser molt complicat”, comenta Paco Sedano, capità del Barça, que assegura tenir certa predilecció per Andorra i s’hi escapa més d’una vegada quan té temps lliure. “Ja fa moltes temporades que comencem treballant aquí i quan no ho fem serà molt estrany”, va afegir el porter blaugrana, que enguany vestirà la samarreta blaugrana per onzè curs consecutiu.

El físic, en primer pla