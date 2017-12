La “gesta” del Barça

El triomf per 3-0 contra l’Eivissa –el sisè del curs de 3 punts– obtingut dissabte passat va segellar el retorn del Barça a la copa de voleibol, competició que no juga des del 2011. El conjunt de David Lorente és quart i hi accediran els cinc millors al final de la primera volta, al marge del Río Duero de Sòria –antic Numància–, que en serà l’amfitrió del 23 al 25 de febrer i que celebrarà els 30 anys en la superlliga. Els altres classificats són el Palma, l’Unicaja Almeria i el Terol, que ocupen els tres primers llocs. La sisena plaça se la disputen el Melilla, l’Eivissa, l’Illa Grau de Castelló i el Vecindario. Els blaugrana tenen 18 punts –sis victòries i només dues derrotes– i s’han allunyat sensiblement dels seus perseguidors quan encara falten tres jornades per al final de la primera volta. Els enfrontaments directes entre els seus perseguidors –avui es juga l’Eivissa-Melilla i en la pròxima jornada se les hauran els balears amb l’Illa Grau– han precipitat la classificació matemàtica, malgrat que els blaugrana tenen 8 punts de marge respecte del Melilla i l’Eivissa i 9 respecte dels castellonencs i en queden 9 en joc. Els de Lorente juguen avui a la pista de la Textil Santanderina –desè.

Els fitxatges –l’oposat francès Guillaume Di Betta, el receptor madrileny Fabián Giraco i el central sabadellenc Marc Altayó– han funcionat com s’esperava. També han rendit el central búlgar Ivan Vlasev i el seu compatriota Blagovest Petrov –oposat–, i la gent de casa amb experiència, com ara el col·locador Sergi Arranz, el receptor Àngel Galindo i el lliure Aaron Gámiz, ha estat fonamental.

Quatre ‘All Star’ catalans