Chris Froome: “El meu llegat no quedarà tacat”

Chris Froome va defensar ahir la seva innocència després de saber-se que havia donat positiu per una dosi excessiva de salbutamol en l’última Vuelta a Espanya. El ciclista de l’equip Sky va assegurar que no ha infringit les normes “en cap moment”. “Entenc, per descomptat, que això pugui sorprendre molta gent, però defenso el que he dit sempre i reitero que no he infringit les regles i no he pres més quantitat de la permesa”, va dir el corredor britànic en una entrevista a la cadena BBC.

Froome és aquests dies a Alcúdia en una concentració hivernal del seu equip per preparar la temporada que ve. “Puc entendre la reacció de la gent, sobretot atesa la història del nostre esport. Amb tot, aquest és un cas totalment diferent. No és un test que hagi donat positiu”, va explicar. Durant l’etapa del 7 de setembre, Froome va augmentar, sota la supervisió del metge de l’equip Sky, la dosi del medicament que pren contra l’asma –un broncodilatador– per un agreujament de la malaltia. El test que li van fer aquell dia va detectar una concentració de salbutamol de 2.000 nanograms, clarament per sobre del límit permès, que és de 1.000 nanograms.

Froome no dona la batalla per perduda i pensa demostrar que no ha fet res d’il·legal: “L’UCI m’ha demanat més informació sobre el meu ús del salbutamol [...]. Estic encantat de col·laborar-hi i de donar tota la informació necessària per arribar fins al fons de tot això.” El quatre cops vencedor del Tour de França, que de moment encara no ha rebut cap sanció provisional, no creu que aquesta situació posi en dubte la seva carrera: “El meu llegat no està tacat [...]. He intentat demostrar que el ciclisme ja no és el que era. Conec les regles i els límits, i mai no els he superat.”

El Movistar, crític