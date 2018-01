El Barça Lassa i el Catgas Energia van repartir-se els punts ahir en el primer derbi del 2018. Al Palau, els dos conjunts catalans de la categoria van tenir les seves ocasions per endur-se el triomf, però, com a bons germans, es van acabar repartint el botí d’una magnífica tarda de regals de Reis i de bon futbol sala. El punt satisfà més un Catgas que mira amunt després de diverses setmanes quedant-se sense premi a última hora, mentre que el Barça perd una magnífica oportunitat de retallar terreny a l’Inter, el líder, que també va empatar ahir. Celebraven amb una efusiva abraçada el punt Ari Santos i Cristian Domínguez, que ahir tornaven a la que va ser casa seva durant molts anys. Els dos jugadors del Catgas van ser les referències en el seu equip: el primer va anul·lar gairebé per complet la gran arma ofensiva dels blaugrana, Ferrão, i el segon destacant amb diverses aturades de mèrit. “Qualsevol homenatge és poc pel que han suposat per al club”, admetia el seu amic Sergio Lozano, que va ser el mestre de cerimònies en l’homenatge previ al duel. El premi gros, però, se’l van acabar enduent després els dos jugadors amb l’empat colomenc.

El Catgas colpeja

El partit va començar elèctric. El Catgas es va mostrar molt agressiu, lluitava amb duresa per les pilotes dividides, no arronsava la cama cap dels futbolistes que havien sortit en el cinquet inicial d’Óscar Redondo. L’empenta, la valentia, la lluita i l’agressivitat eren innegociables en els colomencs, que amb menys pressupost i menys potencial, van buscar amb insistència la proesa. David Àlvarez va marcar el camí en el primer minut amb un xut potent (0-1). El Barça es mostrava imprecís, superat per la sortida en tromba dels visitants, però una efectiva pressió alta els va permetre una treva. No podien sortir de la cova els jugadors del Catgas i el Barça trepitjava terreny contrari. Una volea d’Aicardo va fer recuperar els colors al Barça, que, a poc a poc, va prendre el domini del partit. Va ser Marc Torlà, amb una canonada ajustada al pal de la porteria de Cristian, que va empatar el duel. Els primers minuts eren de frenesí, d’ocasions, i d’anades i vingudes. Atractiu per al públic, que va lamentar que el ritme decaigués un pèl al final del primer temps. En una llambregada de talent colomenc, però, el Catgas va posar la cirereta d’una gran primera part amb l’1-2, obra de Ximbinha, que va culminar una jugada col·lectiva exquisida. En el segon temps, els dos equips van començar atrevits. David i Adolfo van obligar a lluir Juanjo i Cristian. Els àrbitres van ser molt permissius en diverses jugades i la temperatura del partit va pujar, com s’esperava en un derbi. El Catgas se sentia còmode en l’ecosistema i exigia Juanjo, que va salvar el tercer en un parell d’ocasions més. El Barça va voler repetir la fórmula del primer temps i va pressionar molt amunt la sortida de pilota colomenca, però això va deixar espais que el Catgas, sense definició, no va saber aprofitar.

L’estratègia mai falla