Federer i Chung se citen en les semifinals d’Austràlia

El geni i la sensació de l’obert d’Austràlia es veuran les cares, tal com s’intuïa, en les semifinals. El guió preestablert no s’ha alterar i tant el cinc cops campió Roger Federer (2) com l’efervescent coreà de 21 anys Hyeon Chung han suportat amb enteresa la condició de favorits i han despatxat els seus compromisos. Federer, que encara no ha perdut cap set i optar al seu vintè Grand Slam, s’ha desfet per 7-6 (1), 6-3 i 6-4 en dues hores i 14 minuts del txec Tomas Berdych (19), que presentava un full de serveis immaculat però que, com li ha passat tota la seva carrera, no va tenir esma davant d’un representant del big four. De fet, Berdych duia perfectament encarrilat el primer acte amb un contundent 2-5 i no el va saber segellar. Chung (58è de l’ATP), per la seva banda, ha frenat la magnífica aventura del nord-americà Tennys Sadngren (97è) per 6-4, 7-6 (5) i 6-3. El ianqui mai abans d’aquest obert d’Austràlia havia guanyat un partit de Grand Slam. Seran les catorzenes semifinals del suís a Melbourne. Chung tot just s’estrena però si segueix jugant a aquest nivell tècnic i físic segur que repetirà. De moment, afronta la primera cita alliberat de pressió. L’altre semifinal la jugaran el croat Marin Cilic (6) i el britànic Kyle Edmund, que demà s’estrenarà en una cita d’aquesta magnitud.