Wozniacki venç Halep en la final d’Austràlia i li pren el número 1

La danesa Caroline Wozniacki (2) ha derrotat en un partit èpic de dues hores i 49 minuts i de gran qualitat tècnica a la romanesa Simona Halep (1) per 7-6 (2), 3-6 i 6-4 i succeeix la nord-americana Serena Williams en el palmarès de l’obert d’Austràlia. Amb 27 anys, Wozniacki, extremadament sòlida en el fons de la pista, aixeca el seu primer títol de Grand Slam en la seva tercera final davant d’una rival que volia traspassar la mateixa barrera. A més de celebrar plorant i molt emocionada la victòria pel seu valor intrínsec, el triomf li permet substituir precisament Halep al capdamunt del rànquing mundial WTA per segona vegada en la seva irregular carrera. Precoç, va ser la número 1 durant 67 setmanes entre el 2010 i el 2012. Hi va accedir amb només 21 anys i després li va costar digerir l’èxit. Ara, és evident que ha tornat amb més força que mai. També va ser campiona a Singapur de la copa Masters i viu el moment més dolç de la seva carrera.

Wozniacki ha salvat el primer set jugant com els àngels el tie-break aliena a la remuntada de Halep, que ha dut sovint la iniciativa en el joc des del centre de la pista amb un estil més agressiu i concloent. Perdia primer per 3-0 i després per 5-3 amb servei de la danesa, massa contemplativa en el joc decisiu quan tenia l’oportunitat de segellar el set. En el desempat, en canvi, ha apel·lat al seu potent revés a dues mans i als canvis de direcció. Halep ha tingut problemes amb la tensió –un cop de calor–i rampes durant el segon acte però ha empatat el partit amb molt d’orgull. El partit ha estat suspès durant 10 minuts. La jutge de cadira ha aplicat la denominada regla de calor per primer vegada en torneig. La temperatura era de 30 graus.

En el tercer set, a més, la de Constanta ha aixecat un 2-0 i ha arribat a manar per 3-4 i servei consumant tres breaks consecutius. Wozniacki ha demanat atenció mèdica amb problemes en el genoll esquerra. L’aturada li ha anat prou bé i ha reviscolat segellant també el seu tercer break del set (4-4), el sisè entre totes dues. Amb 5-4 i 30-30, Wozniacki ha recuperat una bola impossible marca de la casa i, en el punt posterior, Halep ha estavellat la bola a la xarxa. El quart trencament ha estat definitiu