Els Eagles fan història

Els Eagles són els sorprenents campions de la Super Bowl, després de derrotar (33-41) els Patriots en la final que s’ha disputat aquesta matinada a l’USBank Stadium de Minneapolis. La jugada decisiva ha arribat quan restaven tres minuts per al final i el quarterback del conjunt de Filadèlfia, Nick Foles, l’MVP del partit, ha trobat Zach Ertz amb una passada d’onze iardes. En l’acció següent, a manca de 2.16 minuts, Tom Brady ha estat aturat en defensa per Brandom Graham i Dereck Barnett ha recuperat la pilota per als Eagles. En l’últim minut, Brady ha provat una sèrie de jugades, però el temps ha acabat abans que pogués arribar a la zona d’anotació i no ha pogut repetir el miracle de l’any passat, a Houston, quan els Patriots van remuntar 25 punts en la segona part i van guanyar el títol a la pròrroga als Falcons d’Atlanta.

Els Eagles, doncs, guanyen el seu primer títol de Super Bowl en el tercer intent i vengen la derrota contra els Patriots del 2005. Aquesta vegada Brady no ha pogut superar a Foles que, a més, ha estat el protagonista de la jugada més espectacular del duel: un touchdown a passada de Trey Burton. Aquesta acció, a més, el converteix en el primer mariscal de camp que aconsegueix anotar capturant una passada en un partit de Super Bowl.

Ha estat un partit ple de grans jugades, en el qual han penalitzat molt les errades. Per molt que els dos equips han buscat fer una bona defensa, el més mínim descuit ha suposat un càstig. Els Eagles han arrencat anotant i han portat la iniciativa en el marcador durant la primera part, que ha acabat amb un avantatge per ells de 12-22. Després del descans, amenitzat per l’actuació de Justin Timberlake i el seu polèmic homenatge a Prince, els atacs s’han imposat definitivament. A l’inici del tercer quart, els Patriots, decidits a remuntar el desavantatge com ho van fer fa un any davant els Falcons, han buscat les passades a curta distància de Brady per guanyar terreny. En el tram decisiu, tot i que els de Nova Anglaterra han aconseguit un esperançador avantatge (33-26), han rebut una contundent resposta, liderada per Foles. Finalment, Brady no ha estat capaç de donar la volta al marcador a favor dels Patriots, com ha fet en altres ocasions.