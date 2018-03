Triplet de Genzebe Dibaba

Genzebe Dibaba continua el seu idil·li amb els mundials en pista coberta i a Birmingham va signar ahir la seva tercera corona consecutiva en els 3.000 m. Un atac llarg i sostingut en el darrer quilòmetre (2:38) va ser suficient per posar fi a la resistència de les seves rivals, amb l’holandesa Sifan Hassan i l’escocesa Laura Muir jugant-se a l’esprint les altres places d’honor. El primers mil metres, amb Dibaba a la cua del grup, van ser d’escalfament (3:14.67). L’alemanya Klosterhalfen va accelerar el ritme en el segon parcial (6:07.62) i en el darrer l’etíop va forçar la màquina per cantar victòria amb 8:45.05. Avui correrà les eliminatòries de 1.500 m.

Danil Lysenko, de 20 anys, va fer callar el públic que omplia el pavelló de Birmingham. Sota un silenci sepulcral, el jove saltador d’alçada rus va volar en el tercer intent per sobre de 2,36 m i, amb Barshim fora de combat (2,33 m), es va assegurar el primer or del campionat. En el concurs femení no hi va haver sorpreses i la russa Mariya Lasitskene, que com Lysenko competia sota bandera neutral, va imposar la seva superioritat i va guanyar el títol amb un salt de 2,01 m.