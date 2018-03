Castillejo i Galimany, sense mitja marató

Carles Castillejo (Rubí, 1978) i Marta Galimany (Valls, 1985) es quedaran sense competir en el mundial de mitja marató, que es disputa demà a València i que era el gran objectiu dels dos fondistes catalans en aquest inici de temporada. Els dos corredors van ser víctimes de la incompetència d’algun dels responsables federatius, que dos dies abans de la prova van descobrir que només hi podien competir cinc atletes per equip. Dels dotze seleccionats, sis homes i sis dones, van quedar exclosos els dos fondistes catalans.

Castillejo, que s’havia guanyat la plaça a última hora després de córrer en 1h03:21 el pas de la meitat de la prova de la marató de Sevilla, no va trigar ahir al vespre a expressar els seus sentiments a través de les xarxes socials. “És una putada jugar amb la il·lusió de la gent. La meva il·lusió. No entenc com és possible que ningú s’adonés abans d’aquesta norma. Ells cobren per això. Per fer la seva feina i no l’han feta. És lamentable. És trist. És penós. Així que no em queda més remei que fotre’m i quedar-me sense guanyar alguns euros”, va escriure a través de Twitter. Galimany, al seu torn, havia entrat a l’equip després d’acreditar 1h14:04 en la mitja de Barcelona.

Amb les baixes de Castillejo i Galimany, la representació catalana quedarà reduïda a Ayad Lamdassem (1981), que va ocupar el 17è lloc en el mundial de Copenhaguen 2014 i el 18è a Cardiff 2016; i a Jaume Leiva (1983), que torna a una cita internacional des del mundial de Kavarna 2012. El campionat, amb 315 atletes d’elit de 87 països, batrà rècords de participació. Els principals referents seran els kenyans Geoffrey Kipsang Kamworor, vencedor de les dues últimes edicions, i Joyciline Jepkosgei, que a l’octubre va establir un nou rècord mundial a València amb 1h04:51.