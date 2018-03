Duel de líders a Montpeller

El Montpeller, líder de la lliga francesa, i el FC Barcelona Lassa, a un pas de ratificar el seu vuitè títol consecutiu de la lliga Asobal, calibraran avui les seves forces (17 h, Esport3) en el partit d’anada dels vuitens de final de la lliga de Campions. El conjunt blaugrana afronta el tram decisiu de la temporada amb tots els efectius a punt, amb l’excepció ja coneguda de Lasse Andersson, que es troba en la fase final de la seva recuperació de la segona operació al genoll esquerre. Tot i que l’equip no s’ha mostrat tan consistent com altres temporades, el tècnic Xavi Pascual està convençut que avui donarà la talla: “Estem bé. Sabem que és una eliminatòria, però nosaltres volem jugar amb les nostres eines. L’únic que em preocupa és que puguem portar al terreny de joc el que hem entrenat.” L’expedició blaugrana va marxar ahir al matí amb tren rumb a Montpeller amb el repte de tornar amb la victòria, tot i que Pasqui va recordar que l’objectiu final era superar l’eliminatòria. “Si hem de passar després d’una remuntada èpica al Palau Blaugrana, ja ho signo. Si ho fem de manera plàcida, també. El que hem de fer és guanyar-nos-ho al camp”, va assegurar.

Pascual no es va estalviar elogis a l’hora de parlar del rival d’avui i considera “increïble” que no hagués jugat en els dos grups principals de la lliga de campions. “Un equip que és líder d’una lliga com la francesa, amb quatre punts d’avantatge respecte al París Saint-Germain, a qui tothom dona com el gran favorit per a la Champions, ho diu tot. Fan molt bona feina d’equip, tenen molt bons jugadors en totes les posicions, defensen 5-1, 6-0, són capaços de fer-te una mixta, de jugar 7 contra 6... En definitiva, és un equip capacitat per guanyar qualsevol. L’any passat ja van eliminar el Kielce, que era el campió, en els vuitens de final”, va advertir.

El tècnic Patrice Caneyer, a l’equip des del 1994, és tota una institució al Montpeller, que encara pot vantar-se de ser l’únic club francès que ha conquerit la copa d’Europa (2003). Quatre jugadors internacionals són la clau de l’atac occità: el lateral esquerrà Valentín Porte, màxim golejador de l’equip a Europa (45 gols) i a la lliga (66), el veterà extrem Michael Guigou (42), el lateral esquerrà eslovè Vid Kavticnik (41) i el també lateral esquerrà Melvin Richardson (34), una de les joves promeses de l’handbol francès.L’altra joia del conjunt de Canayer és el nord-català Ludovic Fàbregas, que el curs vinent militarà al Barça i que va retornar a l’equip el 9 de març després de patir una trombosi venosa (flebitis) al braç dret el mes de novembre. El pivot de Banyuls de la Marenda és una garantia tant en defensa com en atac. A més del central argentí Diego Simonet, com a director d’orquestra, també destaquen el gegant lateral lituà Jonas Truchanovicius (2,03 m) i el pivot Benjamin Agfour. El duel a la porteria, amb l’internacional francès Vincent Gerard i el porter del planter Gonzalo Pérez de Vargas pot ser una altra de les claus del partit. “Ens enfrontem a un bon brau”, va etzibar Pascual.

La tornada de Dolenec