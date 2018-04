La Santboiana busca l’entrenador del centenari

La sortida de Lewis Williams obrirà una nova etapa en la Unió Esportiva Santboiana de la qual no se sabrà res fins que no acabi la temporada. El club del Baix Llobregat assegura que treballa en un nou projecte, que podria culminar el 2021, l’any del centenari, i que a hores d’ara sospesen diferents opcions per a la banqueta. La possibilitat que l’actual director esportiu, Ricardo Martinena, es converteixi en l’entrenador en seria una. Martinena, en tot cas, ni ho confirma ni ho desmenteix.

El missatge que es dona des del Baldiri Aleu és de concentració màxima en el que queda de temporada, que són tres partits de la lliga regular, contra l’Hernani, el Gernika i l’Alcobendas, més el play-off. La Santboiana ocupa ara mateix la sisena posició, l’última que classifica per a les eliminatòries, i és molt difícil que pugui avançar fins a la quarta, que li permetria disputar l’encreuament de quarts com a local. El més normal seria que repetís el duel contra l’Alcobendas de la darrera jornada de lliga en la primera ronda del play-off, però fora de casa, una circumstància que situaria els madrilenys com a favorits. Si no hi ha sorpresa, doncs, el curs dels blaus s’acabarà a principi de maig. Serà aleshores quan tocarà saber qui serà el seu nou entrenador.

La sortida de Lewis Williams s’ha produït, principalment, perquè, després de sis anys al capdavant de la Santboiana, el seu cicle ha acabat. També, però, hi ha hagut motius econòmics. En tot cas, a partir d’ara el degà podrà replantejar la seva estructura tècnica. Quant a Williams, sembla que la seva intenció és continuar entrenant en la divisió d’honor. L’entrenador neozelandès ha deixat una profunda petjada a Sant Boi, com reconeix el club en la nota de comiat que li va dedicar.