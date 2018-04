“Volem demostrar que continuem sent bones”

Enlluerna tant el seu currículum col·lectiu amb el Sabadell i la selecció espanyola (plata olímpica, campiona del món i d’Europa, quatre copes d’Europa, onze lligues...) com l’individual (millor jugadora d’Europa, MVP en l’europeu, en la copa d’Europa i quatre cops de la lliga i dues vegades màxima golejadora...). Però no en té prou. Als 27 anys afronta el futur immediat amb el repte de regnar a Europa amb el club i la selecció espanyola, i amb Tòquio 2020 a l’horitzó.

L’expedició de l’Astralpool Sabadell va tornar ahir a la grisa Kirixi (Rússia), on a partir de demà disputarà la setena final a quatre de les últimes vuit edicions. Maica Garcia, una de les millors boies del món, hi arriba plena d’energia i convençuda d’afegir la cinquena al currículum després de decidir perdre’s el mundial de Budapest 2017 perquè tretze anys competint al màxim nivell l’havien deixat exhausta.

Fa mig any del relleu a la banqueta de Nani Guiu per David Palma; com els prova el canvi?

Al principi va ser un canvi heavy. Però ens hem adaptat bé. Hem sabut agafar el joc que volia ell, i ell també s’ha adaptat a nosaltres. Ha estat fàcil: som jugadores que ens adaptem molt bé, som ambicioses per treballar, i ha funcionat. La base la tenim, fa anys que hi és i es nota.

En què es nota el canvi?

En l’estil de joc. Som més variades i tenim més polivalència en l’equip, totes podem jugar en diferents posicions. Hem fet molt treball tàctic, hem innovat.

Vist en perspectiva, era necessària aquesta decisió?

És un canvi. Eren molts anys amb el Nani. Li hem d’agrair tot el que hem fet i aconseguit. Hem guanyat quatre copes d’Europa i hem fet història i seguim sent història. El canvi suposava una mica d’aire fresc, tot i que hi haurà gent que defensarà que no era necessari. De tota manera, no està anant malament i seguim motivades.

Tampoc devia ser fàcil per a Palma entrar en un equip fet, no?

No havia entrenat mai noies. Al principi no sabia com portar els entrenaments ni com conduir noies, perquè no és fàcil. Ens escolta molt i funcionem molt bé.

Gairebé no han jugat partits exigents. Quin és el seu nivell?

Potser ens hem debilitat una mica. Si canviem una Clara Espar, una jugadora de selecció amb molt de pes, per una Gisela, una jove del planter, es nota. Però la base és de jugadores amb experiència, que funcionem molt bé. També és cert que aquest any hem recuperat l’Anni Espar i la tenim tot l’any, i potser compensa. El treball que hem fet fins ara ha anat molt bé. La setmana passada vam entrenar-nos amb la selecció xinesa i amb l’Olympiacòs, i vam fer bons entrenaments.

Com es van veure?

Estem bé per guanyar la copa d’Europa. S’han de retocar coses i ultimar detalls, però el més important és sortir motivades.

Com valora el duel de semifinals contra l’UVSE?

Volia que ens toqués l’UVSE. Des de fa anys, els equips hongaresos ens van bé. Tenen la moral una mica baixa contra nosaltres. Sempre tenen ganes de guanyar-nos, però quan arriba el partit els costa. Aquest any tenen la Maggie Steffens –capitana dels Estats Units– i alguna holandesa. Però bé, crec que és un equip sense gaires canvis per fer rotacions i els volem posar el partit difícil i amb un to alt. Hongria juga amb l’explosivitat i tenen la Rita Keszthelyi, que xuta molt i l’hem de controlar molt. Hem d’estar sòlides en defensa i no entrar en el seu joc. Si ho fem així, hem de guanyar.

En una hipotètica final: el Catània o el Kirixi, l’actual campió?

Tothom deia que el Catània estava bé per jugar-hi i fa temps que no ens hi enfrontem, però preferiria veure’l en un altre moment. No tenen un joc gaire vistós, però és un equip fort. El Kirixi juga a casa i no el volia en les semifinals, però en la final és una altra història.

Els feia mandra tornar a Kirixi, on van perdre les semifinals fa un any?

El que fa més mandra és el llarg desplaçament. L’any passat no em vaig quedar amb la sensació que havíem perdut. No vam fer uns bons partits i potser no ens mereixíem guanyar. Volem guanyar per demostrar que hem canviat d’entrenador i continuem sent bones jugadores. Treballem moltíssim, i el que volem és que s’aposti per nosaltres. Va ser dur en aquell moment, però després hi havia més competició i s’havia de tirar endavant.

No deu ser fàcil estar sempre sotmeses a una exigència alta.

Aquí som vuit jugadores de la selecció que ens passem tot l’any jugant a l’elit. Hem de mantenir un nivell de cent per cent durant onze mesos i és complicat, però és el que toca.

Suposo que per això hi ha un dia que va dir prou i va renunciar al mundial. Com se sentia?

Estava al límit de no disfrutar-ho com ho hauria de disfrutar. El dia a dia era complicat, em feia mandra anar a entrenar-me, no em podia aixecar... A mi també m’agrada disfrutar el dia a dia. Per què havia d’anar al mundial si estava com estava?

Com va prendre la decisió?

Parlant amb el Miki. Jo ja ho notava. Vam veure que era la millor opció. I ja està. No em preguntaven massa. Crec que em van entendre. Era una qüestió de no ser egoista i ser valenta i acceptar que no hi podia anar. Tinc una bona amiga que és psicòloga i és la que m’ajuda, encara que no ho treballo professionalment. Soc una persona que relativitza les coses, soc alegre i optimista. Si m’ho pregunten ho explico, però ho he deixat enrere.

Ara com es troba?

Contenta. Ho necessitava. La gent que em coneix també ha vist que ho necessitava. Estic molt motivada. Va ser tornar i el canvi d’entrenador em va fer implicar més. Va ser tot estrany, però molt bé.