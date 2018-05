Segons el pronòstic

L’Atlètic Barceloneta va treure partit de la seva condició d’equip local i es va imposar sense gaires dificultats en el primer enfrontament dels quarts de final de la lliga de waterpolo. L’equip català, campió de la fase regular, es va imposar contra el Real Canoe, vuitè classificat, per un clar 18 a 9. Malgrat la diferència en el marcador final, l’inici del partit va ser molt més igualat. Després del primer període, el Barceloneta només dominava d’un gol, però amb el pas dels minuts, i amb Blai Mallarach com a jugador més destacat (5 gols), va prendre el control total del partit. El segon partit de la sèrie tindrà lloc demà (13 h) a Madrid. Si el Barceloneta torna a guanyar es classificarà per als quarts de final.

Igualtat en els altres quarts de final