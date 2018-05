La copa de la inflexió

El Barça Lassa viurà un infern avui a Càceres en el que pot suposar un punt d’inflexió en la trajectòria del primer equip de la secció. Els blaugrana es veuen les cares (20 h, Esport 3) amb el Jaén Paraíso Interior en la final de la copa del Rei en un ambient que es pressuposa molt hostil. Gairebé tot el pavelló de la ciutat andalusa –unes 6.500 localitats– estarà guarnit amb samarretes i banderes del conjunt andalús, i Els Dracs, el grup d’animació del Barça de futbol sala, van fer un comunicat ahir en què es plantaven per les males condicions ofertes per la Federació Espanyola de Futbol i només hi haurà uns 700 penyistes.

El Jaén, on militen els catalans Dídac Plana i Jordi Campoy, vol aconseguir la seva primera copa del Rei i el tercer títol estatal de la seva història, mentre que el Barça és el rei de copes i ja té quatre títols a les seves vitrines en les set edicions que ja s’han disputat.

“No podem sortir relaxats perquè ells sortiran al 200%. Ja ens va passar a la final de la copa d’Espanya del 2014 contra el mateix Jaén i ens va passar factura”, recorda Paco Sedano, el capità del Barça. “Que no hi hagi el Movistar Inter no ens alleugereix gens. Si el Jaén és a la final és perquè ha fet mèrits suficients”, avisa Ferrão. “És un rival de molta entitat, fa temps que treballen molt bé i arriben a la cita havent guanyat la copa d’Espanya en la final a l’Inter. Ells tenen la tranquil·litat del que té menys a perdre i que acaba de guanyar un títol”, hi afegia sobre el rival andalús el tècnic blaugrana, Andreu Plaza, que assegura que es traurà “un pes de sobre” si el seu conjunt guanya la competició del KO a Càceres. “Estem molt il·lusionats i convençuts que ho podem fer”, diu el tècnic.

Sense fruit en forma de títols, el nou cicle del Barça ja fa un any i mig que treballa per aconseguir una copa que marqui un abans i un després. “Evidentment, guanyar una copa no seria suficient per dir que comencem un cicle, però seria el primer títol del projecte i ho entendríem com un primer pas. Ens convenceríem definitivament que som capaços de tot”, explica el capità del Barça, Paco Sedano, que ja va ser protagonista en les quatre copes del Rei del Barça –Toledo (2011), Antequera (2012), Irun (2013) i Bilbao (2014).

Marc Tolrà, per decisió tècnica, és el jugador de la plantilla que cau de la llista de convocats, mentre que la resta –també Dyego, que arrossegava molèsties al genoll– estan al 100% per a una final de la copa del Rei que pot ser un punt d’inflexió.