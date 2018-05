L’Astralpool Sabadell posa la directa cap al títol

L’Astralpool Sabadell va fer el primer pas per encadenar la seva vuitena lliga amb un contundent triomf contra el Sant Andreu en el primer partit del play-off final. Les vallesanes, liderades en atac per Maica Garcia i amb una immensa Laura Ester sota els pals, van tenir problemes només en els primers minuts. Es van veure per sota en el marcador (0-1 i 1-2), però a partir de llavors van passar per sobre de les rivals com un cicló. Bea Ortiz, amb el 3-2 en el primer quart, va encetar un parcial de 9-0 que es va allargar fins al tercer (11-2) davant la impotència de l’entrenador visitant, Javi Aznar, que ho va provar tot sense gaire èxit.

David Palma, en la seva primera final de lliga com a entrenador del CN Sabadell, va tornar a apostar per ajuntar com a titulars Maica Garcia i Paula Leitón, les dues boies de la selecció espanyola. Amb tot, Maica va deixar clar que és una jugadora absolutament determinant també jugant per fora i va clavar els gols més espectaculars de la tarda des de la llarga distància. El Sant Andreu no va aprofitar tampoc la majoria de les superioritats i l’holandesa Sleeking –la gran estrella en les semifinals contra el CN Mataró– va estar molt ben marcada. Per acabar-ho d’adobar, les transicions i contraatacs d’Anni Espar també van ser un punyal en la rereguarda de les andreuenques, que només van tornar a respirar en el darrer quart amb un parcial de 2-4 que els dona certes esperances en el segon partit, que es jugarà demà (11.30 h) a la piscina Pere Serrat.