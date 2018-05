Bennet es creua en el camí de Viviani en el Giro

Sam Bennett (Bora) ha superat Elia Viviani (Quick Step) en l’esprint de la setena etapa del Giro d’Itàlia amb final a Praia a Mare. L’irlandès ha batut el dominador dels primers finals massius, Viviani, que havia guanyat dues etapes. D’aquesta manera, Bennett, de 27 anys, ha aconseguit una de les victòries més importants de la seva carrera esportiva.

L’etapa ha estat tranquil·la entre els favorits i no ha comportat canvis en la classificació general. El britànic Simon Yates (Mitchelton) continua primer, davant del neerlandès Tom Dumoulin (Sunweb).

La jornada ha estat marcada per una escapada llarguíssima amb tres corredors –Markel Irizar Aranburu (Trek), Maxim Belkov (Katuixa) i Davide Ballerini (Androni)– que han començat l’aventura poc després de la sortida a Pizzo i han tingut un coixí de més de cinc minuts. Al final, però, han estat engolits pel gran grup en els últims quinze quilòmetres. A partir d’aquí s’han produït diferents intents individuals, que tampoc han fructificat.

Demà es disputa una altra etapa que servirà per provar els favorits. Es tracta del segon final en altura en un port important com és el Montevergine di Mercogliano. No és una ascensió letal, però sí que la seva llargada, de disset quilòmetres, es pot convertir en un parany. Això serà el pròleg d’una altra de les etapes senyalades amb vermell a les agendes dels candidats a la victòria final. Diumenge es viurà una jornada maratoniana (224 km) i amb un final exigent amb dues pujades gairebé encadenades: al Calascio (15 km, amb rampes del 10%) i el Gran Sasso d’Itàlia (26 quilòmetres, amb un tram final dur).