Vols d’una altra època

Adel Mechaal afrontava els 5.000 m amb algunes incògnites. S’havia entrenat de valent en altura, a l’estació de Font-romeu, però les adverses condicions meteorològiques no el van ajudar i va fer les últimes sessions de qualitat a Madrid. Volia córrer per sensacions. El seu primer objectiu era la mínima europea (13:38.10), però no descartava rebaixar la seva marca (13:15.40) si mantenia un bon ritme. Al final ni una cosa ni l’altra i va optar per la retirada quan tot just s’havien disputat un parell de quilòmetres i figurava a la cua del grup. “Dia dur. M’estic entrenant més que mai i penso que en unes setmanes es podrà veure la meva millor versió. Arrossego el cansament de l’altitud. Tornaré!” es va sincerar a través d’Instagram.