“Sóc aquí per guanyar”

Vam arribar a una situació crítica, però Honda em va demanar una llista de canvis a fer, i s'ha complert tot Haver de guanyar és un pes que vas arrossegant a la motxilla, però jo l'únic que intento és treure el millor Fer-se un embolic gran de navegació significa perdre el Dakar. Totes les opcions impliquen córrer molt i no fallar

Joan Barreda (11-08-1983, Torreblanca, la Plana Alta) acumula tretze victòries d'etapa en el Dakar, però el seu millor resultat encara és el setè lloc del 2014. Dit d'una altra manera, els últims anys no hi ha hagut ningú més ràpid que el pilot castellonenc d'Honda, però les caigudes i la falta de fiabilitat de la moto han posat fre a les seves cavalcades. Tanmateix, amb vista a l'edició que arrenca dilluns, assegura que per fi ho té tot al seu lloc.

Aquest ha de ser el seu any?

Fa uns anys que intentem lluitar per aquesta carrera i és clar que hem fallat en alguna cosa i no ens n'hem sortit. Aquest ha estat un any de canvis, com un punt d'inflexió. Hem intentat redreçar l'apartat de la mecànica, de l'equip, i la planificació de la temporada.

Després de l'abandonament en l'edició anterior va semblar que podia arribar a partir peres amb Honda. Quins han estat els canvis que el van fer decidir seguir?

Vam arribar a una situació crítica, però després del Dakar ens vam asseure i jo vaig dir que no es podia seguir així, que hi havia coses importants que considerava que s'havien de canviar. Els japonesos em van demanar que en fes una llista, i s'ha complert tot. El principal canvi va ser el programa de durabilitat de la moto. Fins ara sempre el feien altres pilots provadors de la marca, i aquest any me n'he encarregat jo. D'altra banda, el fet de portar l'equip a Barcelona, de tenir-lo més a prop de casa, fa que tot sigui més fàcil que abans, quan l'equip era a Alemanya. A més, hem introduït gent important del meu entorn, que seran molt positius de cara a formar un equip amb més experiència, per prevenir possibles problemes.

Portar l'equip a Barcelona, a Santa Perpètua de Mogoda, era un dels canvis que vostè va demanar expressament?

Abans l'equip era a Alemanya, a Speedbrain. Un dels principals canvis ha estat aquest, posar un responsable esportiu [Roberto Boasso] més proper al tema de la mecànica, que ha estat el principal problema d'aquests anys, i no tan polític. És un home que ve de KTM, amb més experiència. Això va obligar a deixar la seu alemanya i la millor opció que vam considerar va ser portar l'equip a Barcelona, a la seu d'Honda.

Pel que diu, és clar que Honda no el volia perdre de cap de les maneres. Això vol dir que és el cap de files clar de l'equip o no hi haurà ordres un cop comenci la cursa?

Sí, sí que n'hi ha. Sóc el primer pilot de l'equip. Però vaja, això també t'ho has de guanyar. Si arriba la tercera o la quarta etapa i un altre pilot d'Honda és el primer i jo el cinquè, hauré de lluitar per ajudar-lo. En aquest sentit, de les ordres d'equip, tinc molt de suport i estic molt satisfet amb la confiança que Honda m'ha demostrat.

La lesió de Kevin Benavides [quart en l'edició del 2016], un parell de setmanes abans de la sortida, els ha trasbalsat molt?

Pel que fa a l'equip, és un problema gran. Ens venia molt bé tenir una altra moto allà al davant, entre tantes KTM. És una cosa que altres anys hem trobat a faltar i que ara havíem mirat de reforçar; el fet de no tenir només una opció. És una baixa important. Serà allà amb nosaltres i intentarem aprofitar-nos de tot el que pot aportar, encara que sigui estant fora de carrera.

Quant a la competitivitat, li falta alguna cosa a l'Honda CRF respecte de la KTM?

No. Sí que et puc dir que la nostra moto no serà més competitiva que l'any passat, però hem intentat que sigui més fiable.

Assolir aquesta fiabilitat els ha obligat a canviar moltes coses, de la moto?

No gaires. El principal canvi ha sigut el sistema d'injecció, que ara s'autoregula a mesura que varia l'altura. Abans no ho feia i havíem de posar un mapa de motor d'altura si calia, però és clar, una etapa no discorre sempre a la mateixa altura. Ara el motor correrà més o menys, però teòricament sempre estarà en condicions òptimes de combustió, que és el que importa.

KTM ha aconseguit quinze victòries seguides. Pesa la responsabilitat a Honda d'haver de guanyar ja d'una vegada per totes?

Sí, es nota. Vulgues o no, és un pes que vas arrossegant a la motxilla. Però cal agafar el sistema de treball, el sistema que funciona, i en aquest sistema no hi ha lloc per pensar en responsabilitats. En aquest sentit, ja fa uns anys que estic en aquesta posició de responsabilitat, però l'únic que intento és fer el millor i treure el millor de mi mateix, i crec que aquests últims anys he demostrat un bon nivell, a l'altura del que s'esperava de mi.

Aquest any el recorregut posa èmfasi en la navegació en detriment de la velocitat. Això l'afavoreix o el perjudica?

Jo vinc de la vella escola del Marc [Coma] i del Cyril [Despres], que corríem a Egipte, Tunísia, en ral·lis amb més navegació, que no s'han vist els últims anys al Dakar, amb tanta pista. Tinc ganes de fer aquestes etapes amb més estratègia, més navegació, esprémer-les i treure'n tot el suc.

Però un dels punts forts de Joan Barreda és la velocitat.

Però avui en dia hi ha molts pilots també molt ràpids, ja no és Joan Barreda sol. Sempre he sigut molt ràpid, però els últims anys he demostrat moltes vegades que també sóc un navegant molt bo. No em fa por ni ho veig com un punt delicat. Al contrari, ho veig com una oportunitat per a mi. La meva velocitat és allà, però intentaré marcar les diferències en els dies complicats de navegació.

Així doncs, guanyarà qui corri més sense perdre's?

Això mateix. El nivell del ral·li ha pujat tant que tots els pilots tenen un nivell molt alt de navegació. És clar que pots perdre't, però has de saber-ho solucionar ràpid i perdent el mínim de temps. Fer-se un embolic gran de navegació significa perdre el Dakar. Totes les opcions impliquen córrer, perquè has de córrer per guanyar, i no fallar.

Llavors, quin serà el seu plantejament? Atacar d'inici o veure-les venir els primers dies?

Has de ser allà, en el grup capdavanter. A partir del tercer o quart dia, el Dakar s'endurirà. A Bolívia segur que hi haurà un parell d'etapes en què hi haurà diferències importants i caldrà jugar bé amb l'estratègia. Ara bé, per molt que corris al principi, caldrà guardar algun cartutx per a la segona part del ral·li.

Si ara li oferissin un podi a Buenos Aires, el firmaria, o només li val guanyar?

Sols val guanyar. El que vol Honda és guanyar i és per això que jo sóc aquí.