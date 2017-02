Ara ja va de debò

Els tres equips que encara no havien mostrat les seves armes per al mundial de F-1 ho van fer ahir, la vigília del començament de la pretemporada al Circuit de Barcelona-Catalunya. Red Bull es va limitar a difondre'n un vídeo; Haas va publicar fotos de l'assaig preliminar que va fer dissabte, al Circuit, i Toro Rosso va escenificar la posada de llarg de l'STR12 al bell mig del carrer de boxs.

De tots ells, el que despertava més expectació era el Red Bull RB13. No debades, el reglament que ha entrat en vigor aquest any –amb cotxes més amples, i alerons i difusor més grans– ha permès començar de cap i de nou al mag de l'aerodinàmica, Adrian Newey. Val a dir que el cotxe mostrat ahir encara es veia força verd pel que fa als detalls en els pontons, però si més no va revelar un morro ben original, dotat d'una presa d'aire inèdita, que de segur que farà que els altres equips hi donin voltes. “El cotxe és molt agressiu; tant de bo que sigui tan ràpid com sembla”, diu Max Verstappen, una impressió que comparteix el seu company Daniel Ricciardo. L'RB13 munta el motor Renault, rebatejat TAG Heuer, com l'any passat.

La diversitat d'interpretacions del nou reglament es va palesar quan l'equip B de la marca de begudes va plantar l'STR12 davant la corrua de fotògrafs que l'esperaven i va revelar un morro arrodonit, de l'estil del Mercedes, sense punta. El cotxe de Carlos Sainz i Daniil Kviat munta la mateixa mecànica Renault que el Red Bull i mostra una nova decoració de color blau elèctric, amb detalls platejats.

En canvi, el Haas VF-17 sí que ha seguit la via majoritària del morro en punta. L'equip nord-americà continua amb la seva associació tècnica amb Ferrari en el segon any en la categoria reina, amb Romain Grosjean com a cap de files, acompanyat ara per Kevin Magnussen.