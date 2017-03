El millor espectacle del món arriba a Montmeló

El mundial de ral·licròs (RX) arrenca aquest cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya, fent palès un creixement tan vertiginós com l'acceleració extrema dels bòlids que s'hi exhibeixen –de 0 a 100 km/h en menys de dos segons; un F-1 ho fa en 2.4–. Si fins ara hi corrien de forma oficial les marques Peugeot i Ford, aquest any –el quart en què l'especialitat corona un campió del món FIA– s'hi afegeixen Audi i Volkswagen. Totes quatre segueixen la mateixa recepta: donar suport de fàbrica a un equip especialitzat privat, amb la vista del promotor, IMG, posada a no perdre el delicat equilibri en la balança dels costos i els mitjans.

Així doncs, la marca dels quatre anells s'ha aliat amb l'equip EKS del vigent campió, Mattias Ekström, amb Topi Heikkinen i Reinis Nitiss com a companys d'equip, al volant dels Audi S1 RX. Per la seva banda, Volkswagen Motorsport ha unit forces amb Petter Solberg –campió del món els dos primers anys– per atacar el mundial amb un Polo GTI RX derivat de l'antic model del WRC. El seu company és el vigent subcampió, Johan Kristoffersson. Paradoxalment, les dues marques alemanyes s'han bolcat en el ral·licròs l'endemà de deixar l'altre campionat del món FIA en què competien: el de resistència (Audi) i el de ral·lis (VW).

Loeb ja és favorit