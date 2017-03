“Pilotar un cotxe d'RX és fantàstic”

Com se sent, abans de començar la defensa del títol en el Barcelona RX, avui, al Circuit de Barcelona-Catalunya?

Encuriosit per veure la velocitat dels altres pilots, els altres equips i els altres cotxes. Tothom ha treballat molt durant l'hivern, però fins a la primera cursa mai saps com de competitiu ets. Sé que soc en el punt de mira de la resta de pilots, però és un curs nou i tots comencem amb zero punts.

Aquest any tornarà a combinar el curs de ral·licròs amb el DTM. Quin dels dos campionats serà la seva prioritat?

Per començar, el DTM, com sempre. Després, ja ho veurem. L'única coincidència és amb Höljes [RX] i Norisring [DTM, al juliol]. Quan arribi el moment haurem de prendre una decisió, però el pla A és córrer amb el DTM a Norisring.

I quin dels dos cotxes és el més emocionant de pilotar?

El nou cotxe del DTM és força engrescador, amb 500 CV, pneumàtics més tous i una mica menys d'aerodinàmica. Però la veritat és que m'encanta l'S1 Quattro. Pilotar el cotxe de ral·licròs és fantàstic. Conduint tot sol, aquest és amb el que gaudeixo més.

També ha competit en ral·lis. Què l'ajuda més, en el ral·licròs, l'experiència en ral·lis o en circuits?

Fa cinc anys potser hauria dit els ral·lis, però ara diria els circuits. La competència s'ha tornat molt aferrissada. Ara bé, si tens experiència en totes dues coses, llavors seràs el millor!

Aquest any el seu equip té suport oficial d'Audi. Com d'important és, això?

Molt, altrament no crec que ara fos aquí. Sense el suport d'Audi ho hauria deixat córrer. Econòmicament, el programa ja era massa difícil de sostenir.