Pedro de la Rosa (Barcelona, 1971) és un observador privilegiat de la fórmula 1, des de la seva doble vessant d'expilot i analista de la televisió de pagament Movistar F-1. En aquesta entrevista ofereix algunes claus del desenvolupament del curs.

Quin balanç fa de les primeres curses del campionat?

Positiu, perquè tenim quatre cotxes que poden guanyar carreres. A més, els cotxes són més espectaculars, més ràpids. Estem veient una F-1 millor. Ara bé, he de dir que m'ha decebut una mica el fet que aquest any avançar sigui encara més difícil. I també que Red Bull està molt lluny; almenys, abans de Barcelona.

La dificultat afegida en els avançaments és el preu que hem hagut de pagar per tenir uns cotxes que realment es puguin dir de F-1?

Exacte. Dit això, però, a Barcelona hi pot haver més avançaments, perquè l'any passat l'últim revolt no es feia a fons. Ara, amb el pneumàtic més ample i més càrrega aerodinàmica, és molt probable que, en cursa, l'últim revolt sigui a fons sense problemes, cada volta. Aleshores et podràs apropar una mica més al cotxe del davant. Així doncs, a Barcelona podem tenir la sort de veure-hi més acció, per la configuració del circuit.

S'esperava que Ferrari estigués a aquest nivell de bon començament?

No, no m'ho esperava... fins que va arribar la pretemporada, al Circuit, i vaig veure com anaven els Ferrari en revolt. Allò no era normal. Encara que rodessin 20 kg més lleugers que els Mercedes, era molt impressionant. I, analitzant les simulacions de cursa, veies que els temps eren de veritat. Allà vam veure coses que es van materialitzar a Austràlia i les següents curses. Sense ser un expert d'aerodinàmica, ja es veu que el cotxe és molt original; és diferent. Han endevinat la tecla. És un concepte trencador i difícil de copiar, quan Ferrari sempre ha pecat de copiar. Per primer cop hem vist un Ferrari arriscat, pel que fa al disseny.

Quin altre equip l'ha sorprès?

Crec que l'equip que més profit ha tret de la seva situació és Force India, perquè no té un cotxe gaire bo, però han puntuat sempre.

I en l'aspecte negatiu?

McLaren. No pot ser que el tercer any no puguis ni començar una carrera. Amb un motor, a més, molt lent; li demanem fiabilitat a una toia. Estic molt trist, sobretot per Honda. Jo recordava l'època daurada de McLaren-Honda, i això és difícil de digerir.

Vostè no és gaire més gran que Oriol Servià, que aquest any corre les 500 Milles d'Indianapolis per novè cop. Ara que aquesta cursa s'ha posat de moda, no li fa peça, d'anar-hi?

No, gens. No tinc ni l'edat ni les ganes. Jo admiro molt l'Oriol, sempre li ho he dit. Va prendre la ruta americana, dels ovals, i hi ha estat fidel. Jo de petit somiava amb la F-1; els ovals no em diuen res. La meva mentalitat automobilística és molt europea. L'Oriol és un tros de pilot, en els ovals és molt ràpid; no ho dic jo, ho diuen els pilots que competeixen contra ell. Crec que el Fernando [Alonso] és probablement el millor pilot del món, però està jugant en una categoria amb una tècnica molt diferent, i no sé com s'hi adaptarà. El gran beneficiat de tot plegat pot ser un tal Oriol Servià, perquè a Espanya han posat cara a un nom que la gent no sabia gaire d'on venia ni qui era.