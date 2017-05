El quart lloc és un bon premi

Albert Arenas (Mahindra) va caure en la quarta volta de les 16 d'una cursa retallada per una bandera vermella (una vintena de pilots van caure en el revolt 5, en la segona volta, per restes d'oli a la pista) i no va poder confirmar les bones expectatives del cap de setmana. Brillant en la primera sortida, en la segona va perdre una posició. Tot i la inferioritat mecànica, es mantenia en el grup perseguidor de Fenati i Martín, i quan a caure era novè. Ni Fenati ni Martín van acabar (caiguda) i Joan Mir, que havia sortit fatal (13è), va anar escalant posicions fins al tercer lloc. La seva pressió va fer caure primer Fenati i després Martín, i va guanyar amb comoditat a davant d'Aron Canet i Fabio di Giannantonio. Negoci rodó de Mir, que arribava líder per 9 punts i en surt amb 34 d'avantatge.