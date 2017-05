Somriures i llàgrimes

Le Mans ja les té, aquestes coses. Una cursa amb un ritme espectacular i una darrera volta imprevisible van acabar amb el triomf de Maverick Viñales, després de dues curses grises. El pilot de Roses torna a ser líder del campionat i no pas per poc, perquè els zeros de Valentino Rossi –caiguda en l'última volta quan lluitava pel triomf– i Marc Márquez –que no hauria passat del cinquè lloc– impulsen Viñales, ara amb 17 punts d'avantatge sobre el segon, que és un altre pilot reviscolat, Dani Pedrosa.

Zarco lluita, Marc no pot

Una frenada és el que li va costar a Johann Zarco posar-se líder, per deliri dels seus seguidors francesos. Va intentar tibar –va apostar per dos pneumàtics tous– i l'1:33 baix de seguida va ser el ritme dels quatre primers, tres Yamaha (Zarco, Viñales i Rossi) i l'Honda de Márquez. Mentrestant, Pedrosa havia guanyat cinc posicions (del 13è al 8è) però Redding, Dovizioso i Crutchlow li anirien fent de tap. I Jorge Lorenzo podia fer 1:33, però alts, i feinada tenia. Set voltes va durar la festa de Zarco. Però Viñales no es va poder escapar tot i portar la cursa a l'1:32 per volta. Per un moment va semblar que Márquez podria atacar Rossi, però la realitat era que el rival venia per darrere i era Pedrosa. A ritme de Yamaha li va retallar un segon i mig en set voltes i va provocar el segon error de la temporada del cerverí, una caiguda (la vuitena del curs, la tercera a Le Mans) en el ràpid revolt 5, en la volta 17), que li va costar un zero quan tenia 11 punts al sarró.

Dos errors en una volta