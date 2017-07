L’adeu de Porsche engega la crisi

Les 24 hores de Le Mans i el mundial de resistència (WEC) hauran de reinventar-se després de l’anunci que Porsche deixarà la disciplina a finals d’any. A més d’haver guanyat els tres últims anys a Le Mans i els dos últims mundials –lidera el d’aquest any– Porsche era una de les dues grans fàbriques amb equip oficial en la resistència, després de la retirada d’Audi l’any passat. Ara queda només Toyota, que tenia un compromís fins al 2019 però el podria revisar si considera que la imatge de competir sols, contra equips privats i sense la cara tecnologia híbrida, no els és positiva.

Porsche canvia la resistència per la Fórmula E. L’any 2018 serà de preparació per entrar a competir la temporada 2019/20, igual com Mercedes, que també ho ha anunciat. Totes dues s’afegiran a Renault, Audi, Mahindra i Jaguar, que ja hi són. “La llibertat de creixement tecnològic converteix la fórmula E en atractiva per a nosaltres. És un entorn competitiu per avançar en el desenvolupament de vehicles d’altes prestacions en àrees com el respecte al medi ambient, l’eficiència i la sostenibilitat”, justifica el directiu de Porsche Michael Steiner.